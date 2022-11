Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,63 EUR +7,88% (04.11.2022, 11:13)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,615 EUR +6,69% (04.11.2022, 10:58)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (04.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Spekulationen um eine Lockerung der harten Corona-Maßnahmen in China würden die Börsen am Freitag antreiben. Zu den Branchen, die am stärksten profitieren würden, gehöre der Stahlsektor. In Deutschland würden die Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co rund sechs bis sieben Prozent zulegen und die Gegenbewegung nach dem jüngsten Rücksetzer starten.China könnte einige Corona-Restriktionen lockern. Dann würden etwa die Bautätigkeit wieder Fahrt aufnehmen und die Produktion in der Industrie wieder regelmäßiger laufen. Das spiegle sich beispielsweise im Eisenerzpreis wider, der erstmals seit zwei Monaten eine positive Woche abschließen könnte. Auch sonstige Industriemetalle hätten zugelegt.Stahl gelte als Zulieferer von konjunktursensiblen Branchen wie der Auto- oder der Bauindustrie als besonders zyklisch. Fallende Stahlpreise hätten etwa bei Klöckner & Co zuletzt bereits für schwache Zahlen und eine Gewinnwarnung gesorgt. Entsprechend positiv würden die Aktien auch auf jegliche Hinweise reagieren, dass es mit der Wirtschaft wieder bergauf gehen könnte.Die Aktie von thyssenkrupp habe am gestrigen Donnerstag besonders stark Federn gelassen und sei charttechnisch deshalb weiter angeschlagen. Grundsätzlich lasse die Bewertung hier aber besonders viel Raum nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: