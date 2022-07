Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,865 EUR +5,43% (07.07.2022, 12:14)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,905 EUR +6,46% (07.07.2022, 11:57)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (07.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Angst vor einer Rezession habe auch der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co massiv zugesetzt. Der Kurs sei im Juni von über 13 Euro auf rund 7 Euro eingebrochen, habe dort aber einen Ansatz von Boden ausgebildet.Jetzt rate die Investmentbank Jefferies zum Kauf und rufe ein hohes Kursziel aus. Analyst Alan Spence habe zwar das Ziel für Klöckner von 16,00 auf 14,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Er habe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine operativen Ergebnisschätzungen im Bereich Carbon- und Edelstahl deutlich reduziert, sie aber im Bereich der Ölfeldrohre (OCTG) klar angehoben. Klöckner profitiere von der Normalisierung der Stahlpreise.Ein Blick auf den Chart zeige, dass knapp oberhalb von 7 Euro ein tragfähiger Boden entstanden sein könnte. Werde das Zwischenhoch bei knapp 8 Euro überwunden, würde sich weiteres Aufholpotenzial ergeben. Optimal wäre ein Anstieg bis zum 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung im Bereich von 9,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: