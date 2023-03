Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,905 EUR -3,46% (09.03.2023, 11:32)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,875 EUR -3,56% (09.03.2023, 11:20)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. Euro.



Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. (09.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Stahlhändler Klöckner & Co rechne 2023 mit einem weiteren Gewinnrückgang. An der Börse komme der Ausblick nicht gut an, die Aktie habe im frühen Handel mehr als sechs Prozent verloren. Da das vergangene Quartal aber besser gelaufen sei als befürchtet, habe der SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 )-Titel das Minus inzwischen deutlich reduziert.Trotz gestiegener Stahlpreise zu Jahresbeginn gehe Klöckner & Co insgesamt von einem niedrigeren Preisniveau für 2023 aus. Das bereinigte EBITDA solle auf einem "starken Niveau" liegen, jedoch unter dem Vorjahreswert. Für das erste Quartal prognostiziere Klöckner ein bereinigtes EBITDA von 40 bis 90 Millionen Euro. Insgesamt rechne das Unternehmen mit einer zunehmenden Normalisierung des globalen Stahlmarktes und einer stärkeren Nachfrage und höheren Absätzen in Europa und USA.Im vergangenen Jahr habe das bereinigte EBITDA wegen gesunkener Preise von 848 auf 417 Millionen Euro nachgegeben und damit etwas über der im Herbst gesenkten Prognose von rund 400 Millionen Euro gelegen. Unter dem Strich sei der Gewinn von 629 auf 259 Millionen Euro eingeknickt. Aktionäre sollten deshalb mit 0,40 Euro je Aktie eine deutlich niedrigere Dividende erhalten als im Vorjahr mit 1,00 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: