XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,705 EUR +2,52% (21.03.2024, 09:27)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 120 Standorten vor allem in Nordamerika und der DACH-Region bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,0 Mrd. Euro. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. (21.03.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Gesunkene Stahlpreise und die maue Konjunktur haben dem Stahlhändler Klöckner (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) im vergangenen Jahr zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Umsatz und operatives Ergebnis hätten deutlich Federn lassen müssen. Unter dem Strich sei der Konzern wegen Wertberichtigungen sogar in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Laut Klöckner sollte die Nachfrage 2024 in den wesentlichen Absatzmärkten wieder deutlich anziehen und damit auch Umsatz, Absatz und EBITDA. Positiv hätten Analysten wie Dirk Schlamp von der DZ zudem den kürzlich abgeschlossenen Verkauf von vier europäischen Landesgesellschaften gewertet. Dieser trage dazu bei, die Abhängigkeit von dem margenschwachen Distributionsgeschäft sowie die Abhängigkeit von Europa insgesamt zu verringern. (Ausgabe 11/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:6,685 EUR +1,52% (21.03.2024, 10:08)