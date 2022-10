XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,18 EUR -11,85% (06.10.2022, 11:07)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (06.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Mit einem Minus von knapp mehr als 10% sei Klöckner & Co im starken Marktumfeld am Donnerstag der mit Abstand schwächste Wert im SDAX. Grund für die Kursverluste: Das Bankhaus Metzler sehe ein hohes Risiko für eine Gewinnwarnung beim Stahlhändler und habe die Aktie deshalb radikal abgestuft.Die Markterwartungen seien ziemlich korrekturanfällig und die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnwarnung sei hoch, so Analyst David Varga. Obwohl die mittel- bis langfristigen Aussichten bei Klöckner & Co würden weiter stimmen, dürfte es erhebliche negative Zufallseffekte und geringere Liefermengen geben, die der Duisburger Konzern verdauen müsse. Das Kursziel habe Varga deshalb deutlich von 12,60 auf 7,20 Euro gesenkt - selbst nach dem heftigen Minus am Donnerstag liege sein fairer Wert damit noch knapp unter dem aktuellen Kursniveau. Die Einstufung habe er Klöckner & Co-Aktie deshalb gleich von "buy" auf "sell" herabgestuft.Als klassischer Zykliker habe Klöckner & Co mit den Rezessionssorgen an den Märkten stark zu kämpfen. Trotz der sehr günstigen Bewertung bleibe die Situation deshalb angespannt, auch das Chartbild sei angeschlagen. Wer trotz der Risiken derzeit in die deutsche Stahlbranche investieren wolle, sollte eher zu thyssenkrupp greifen. Der Branchenprimus könne sich am Donnerstag dem Sog von Klöckner & Co entziehen und lege sogar leicht zu, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:7,315 EUR -10,74% (06.10.2022, 11:19)