Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,80 Buy Warburg Research Christian Cohrs 19.03.2024 - Hold LBBW Jens Münstermann 19.03.2024 - Buy Metzler Equity Research Thomas Schulte-Vorwick 15.03.2024 9,00 Outperform ODDO BHFtd> - 14.03.2024 9,20 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 13.03.2024 - Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 13.03.2024



Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,47 EUR -0,69% (25.03.2024, 08:17)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,505 EUR -1,36% (22.03.2024)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 120 Standorten vor allem in Nordamerika und der DACH-Region bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,0 Mrd. Euro.



Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. (25.03.2024/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 9,20 oder 7,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 13.03.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. März zu entnehmen ist, hätten niedrigere Stahlpreise sowie Wertberichtigungen den Stahlhändler im vergangenen Jahr in die roten Zahlen getrieben. Unter dem Strich habe 2023 ein Verlust von 190 Millionen Euro gestanden. Im Vorjahr habe noch ein Gewinn von 259 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Abschreibungen hätten im Zusammenhang mit dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf der vier Landesgesellschaften Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien gestanden. Bereinigt darum habe das Konzernergebnis bei minus 0,3 Millionen Euro gelegen. Die Dividende solle mit 0,20 Euro je Aktie halb so hoch ausfallen wie im Vorjahr.Der Umsatz sei von 8,3 Millionen auf knapp 7 Milliarden Euro gesunken. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 355 Millionen auf 190 Millionen Euro zurückgegangen und habe damit im Rahmen der von Klöckner abgegebenen Prognose gelegen.Für das laufende Jahr erwarte das Unternehmen sich normalisierende Rahmenbedingungen sowie eine nachlassende Inflationsdynamik. Die Nachfrage in den wesentlichen Absatzmärkten in Europa und Nordamerika sollte deutlich steigen und damit auch Umsatz und Absatz. Beim bereinigten EBITDA gehe Klöckner ebenfalls von einer deutlichen Steigerung aus.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der DZ BANK, Dirk Schlamp, in einer Analyse vom 13.03.2022 den Titel weiterhin mit dem Votum "kaufen" bewertet. Das Kursziel wurde 8,80 auf 9,20 Euro angehoben. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei zwar wegen stagnierender Mengen und rückläufiger Preise insbesondere in Europa herausfordernd gewesen, so der Analyst. Dennoch blicke der Stahlhändler zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr. Positiv habe er den kürzlich abgeschlossenen Verkauf der vier europäischen Landesgesellschaften bewertet. Dieser trage dazu bei, die Abhängigkeit von dem margenschwachen Distributionsgeschäft zu verringern und die Abhängigkeit von Europa insgesamt zu reduzieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: