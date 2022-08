Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,00 Hold Warburg Research Cansu Tatar 10.08.2022 13,80 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 08.08.2022 8,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 04.08.2022 14,90 Buy Jefferies Alan Spence 03.08.2022



Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,305 EUR -0,48% (15.08.2022, 08:23)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,325 EUR -0,16% (12.08.2022)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (15.08.2022/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,90 oder 8,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 03.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 03. August zu entnehmen ist, rechnet Klöckner im laufenden Jahr wegen hoher Stahlpreise mit dem zweitbesten operativen Ergebnis seit dem Börsengang 2006. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (EBITDA) solle im laufenden Jahr auf über 500 Millionen Euro steigen. Beim Umsatz erwarte Klöckner & Co einen "deutlichen" Anstieg.Im zweiten Quartal sei der Umsatz um knapp 40 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro geklettert. Das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten sei hingegen um 18 Prozent auf 222 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich seien 149 Millionen Euro als Gewinn hängen geblieben - im Vorjahr seien es 212 Millionen gewesen.Nachdem die Stahlpreise im ersten Halbjahr zwischenzeitlich deutlich zugelegt hätten, hätten die Notierungen zuletzt korrigiert. Vor diesem Hintergrund und dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld sei für das dritte Quartal ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 50 bis 100 Millionen Euro zu erwarten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Jefferies, Alan Spence, in einer Analyse vom 03.08.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 14,80 auf 14,90 Euro angehoben. Das bereinigte operative Ergebnis des Stahlhändlers dürfte weiterhin stark steigen, so der Analyst. Zudem rechne er mit einer fortgesetzten Mittelfreisetzung aus dem Betriebskapital. Diese beiden Faktoren sollten auch 2023 für einen robusten freien Barmittelzufluss sorgen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: