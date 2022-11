Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,40 Buy Jefferies Alan Spence 14.10.2022 5,60 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 12.10.2022 11,00 Hold Warburg Research Cansu Tatar 12.10.2022 10,30 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 12.10.2022 8,00 Neutral Oddo BHF Jeremy Garnier 12.10.2022

Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,135 EUR +0,81% (02.11.2022, 08:01)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,07 EUR +1,70% (01.11.2022)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,40 oder 5,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE wird am 03.11.2022 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2022 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Oktober zu entnehmen ist, habe der Stahlhändler wegen eines starken Rückgangs der Stahlpreise seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zusammengestrichen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (EBITDA) dürfte statt mehr als 500 Millionen Euro nur rund 400 Millionen erreichen. Im dritten Quartal habe dieses Ergebnis lediglich bei 16 Millionen Euro gelegen und damit deutlich niedriger als angepeilt. Das Management rechne trotz der "signifikanten Stahlpreiskorrektur" und der dadurch "nachlassenden Gewinndynamik" im dritten und vierten Quartal für 2022 indes weiter mit einem der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang im Jahr 2006.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Jefferies, Alan Spence, in einer Branchenstudie vom 14.10.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 14,90 auf 12,40 reduziert. Spence habe seine Stahlpreisschätzungen nochmals nach unten angepasst und damit auch seine Kursziele an die aktuelle Marktlage. Er habe seine Präferenz für Hersteller von Ölfeldrohren (OCTG) wie Tenaris oder Vallourec geäußert. Für die meisten Branchenwerte liege er unter den Markterwartungen.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Dirk Schlamp hat sie in einer Analyse vom 12.10.2022 von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und den fairen Wert von 8,50 auf 5,60 Euro gesenkt. Die Perspektiven für die Stahlnachfrage hätten sich wegen der sich verschlechternden Konjunkturaussichten eingetrübt und es bestünden auch Abwärtsrisiken für die Stahlpreise in Nordeuropa und den USA, so der Analyst. Er habe nun gegenüber den hochzyklischen Aktien des Stahlhändlers eine vorsichtigere Haltung eingenommen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: