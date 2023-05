Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Thema Klimaschutz ist mittlerweile fest in den Strategien der Flughafenbetreiber verankert, so die Analysten der NORD LB.Das Ziel der Klimaneutralität stelle hohe Anforderungen an Flughafenbetreiber. Flughäfen hätten zahlreiche Möglichkeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und damit zum Ziel der Klimaneutralität beizutragen. Da Flughäfen in Bezug auf ihre Infrastruktur häufig mit Kleinstädten vergleichbar seien, sei der Instrumentenkasten äußerst umfangreich. Mögliche Maßnahmen würden von der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien, über die Gebäude- und Gebäudetechnik bis hin zu Mobilitätskonzepten reichen, die weit über den eigenen Fuhrpark hinausgehen würden. Hinzu kämen vielfältige flughafenspezifischen Anlagen, deren CO2-Fußabdrücke Verringerungspotenzial hätten. Die Herausforderung liege für Flughäfen eher in der wirtschaftlichen als in der technischen Realisierung. Gleichzeitig werde Klimaschutz aber unerlässlich für den wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft sein.Um all diesen Anforderungen gerecht werden zu können, die letztendlich auch für die wirtschaftliche Existenz des Flughafenbetriebs absolut notwendig seien, seien umfangreiche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur notwendig. Entsprechend seien auch passende Finanzierungsstrukturen erforderlich. Neben den klassischen Finanzierungsprodukten würden sich aktuelle "grüne" Finanzierungsprodukte rasant entwickeln. Trotz eines etwas höheren Aufwands bspw. hinsichtlich Dokumentation und Zertifizierung würden diese attraktive Vorteile, wie hohe Investorennachfrage, breitere Finanzierungsbasis, positive Auswirkungen auf das Unternehmensimage und oft auch günstigere Konditionen bieten. Und die Attraktivität dieser Produkte dürfte im Rahmen einer europäischen Vereinheitlichung hinsichtlich der Anforderungen, der weiter ansteigenden Investorennachfrage sowie der breiter werdenden Produktbasis stetig zulegen. (16.05.2023/ac/a/m)