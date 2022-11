Nur: Wenn zu lange Feuchtigkeit in das Haus dringe, bilde sich Schwamm, und dann könne das Haus irgendwann nur noch durch eine extrem aufwendige Grundsanierung gerettet werden - wenn man Glück habe. Beim Klimawandel sprechen wir von den Kipppunkten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Ab einer bestimmten Erhöhung der durchschnittlichen Temperatur - niemand könne mit Bestimmtheit sagen, wo der entsprechende Kipppunkt genau liege - würden ganze Systeme kollabieren, und zwar irreversibel.



Beispiele, die von Klimaforschern immer wieder genannt würden, seien etwa das Schmelzen des grönländischen Eisschildes (Konsequenz: erheblicher Anstieg des Meeresspiegels), die Schwächung des indischen Monsuns (Indiens Landwirtschaft und Ernährungssicherheit würden vom regenbringenden Monsun abhängen), oder das zum Erliegenkommen des Golfstroms (noch mehr Wetterextreme).



Im Übrigen ist anzunehmen, dass viele wohlhabende Menschen bei dem Wort Anpassung weniger an gesamtwirtschaftliche Maßnahmen denken, sondern einfach an sich, nach dem Motto: Wenn es zu heiß wird, dann fahre ich eben häufiger in meine Hütte in den Bergen oder ich baue Zuhause eine bessere Klimaanlage ein; wenn die Häufigkeit von Orkanen zunimmt, dann werde ich halt eine Versicherung für Elementarschäden abschließen und einige Baumaßnahmen ergreifen, um das Haus sturmfester zu machen; und wenn mein Haus von Überschwemmungen bedroht ist, dann schaue ich mich am besten jetzt schon nach einer Alternative in einer höheren Lage um, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Das Problem: Die wenigsten Menschen würden sich diese Ausweichbewegungen leisten können.



Vollkommen unbeantwortet bleibe zudem, was mit dem Drittel der Menschheit passiert sei, die laut einer Studie des Fachmagazins Proceedings of the National Academy of Sciences in rund 50 Jahren in Regionen wohnhaft seien, die schlicht zu heiß für menschliches Leben seien? Hier könne man nicht mit einer Anpassung rechnen, denn der Mensch müsse seine Temperatur bei 37 Grad Celsius halten. Es genüge schon, dass die Außentemperatur dauerhaft höher sei als 35 Grad Celsius - dazu gehöre nach dem letzten Sommer wahrlich keine große Fantasie - um den menschlichen Organismus zu überfordern bzw. ganze Regionen weitestgehend unbewohnbar zu machen.



Zurück zu der Klimakonferenz in Sharm el Sheik. Viele westliche Beobachter würden zurecht beklagen, dass in dem Abschlussdokument eine Verpflichtung zur Reduktion der Nutzung von fossilen Brennstoffen fehle und dass Saudi-Arabien federführend Einfluss genommen habe, um eine Aufnahme einer derartigen Passage zu verhindern. Ja, die fehlende Bereitschaft, auf die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zu verzichten, zeige, dass die Verantwortlichen den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hätten. Allerdings sei es etwas scheinheilig, die Schuld dafür bei Ländern wie Saudi-Arabien zu suchen. Denn es gebe ja durchaus eine ungelöste Frage: Wie könnten erdöl-, erdgas- und kohleexportierende Länder ohne einen Zusammenbruch ihrer Gesellschaften die Reduktion der Förderung der fossilen Brennstoffe auf Null innerhalb weniger Jahrzehnte umsetzen?



Die Industrieländer könnten sich hier nicht einfach aus der Verantwortung stehlen, immerhin beruhe ihr Wohlstand aus der jahrzehntelangen Nutzung eben dieser fossilen Ressourcen. Eine Möglichkeit wäre eine Verpflichtung unter anderem der EU und der USA, durch massive Investitionen in erneuerbare Energien und Wasserstoffanlagen in diesen Ländern neue Ertragsquellen zu schaffen, durch die der Verlust an Einnahmen aus dem traditionellen fossilen Geschäft zumindest teilweise kompensiert werde. In eine ähnliche Richtung gehe die schon vor vielen Jahren angestellte Überlegung, die in Ländern des nahen Ostens eingefangene Sonnen- und Windenergie über neu zu installierende hochmoderne Stromnetze nach Europa zu exportieren.



Es gehe also nicht darum schwarz zu sehen, sondern darum, nachhaltige Lösungen zu finden. Zu diesen Lösungen gehöre nicht, einfach auf die Anpassungsfähigkeit der Menschen zu setzen. (24.11.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Klimakonferenz in Sharm el-Sheik hat an der entscheidenden Front, dem Klimaschutz, nichts Neues gebracht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dabei gebe es Wege, wie die Weltgemeinschaft zu einem gemeinsamen Handeln bewegt werden könne.Haben Sie neulich auch Markus Lanz gesehen, fragen die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Es sei bei dieser Talkshow unter anderem um den Klimawandel und um die steile These gegangen, dass der Mensch sich doch schon immer in den vergangenen Jahrhunderten angepasst habe und genau das werde angesichts der globalen Erwärmung wieder passieren. Daher könne man mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen und solle sich nicht von den Schwarzsehern herunterziehen lassen, so in etwa eine der Argumentationslinien.Man könnte meinen, die Teilnehmer der kürzlich beendeten Klimakonferenz in Sharm el-Sheik hätten sich von dieser Linie leiten lassen, als sie beschlossen hätten, nichts Wesentliches in Bezug auf den Klimaschutz zu beschließen. Stattdessen habe man einen Fonds angekündigt, der zur Finanzierung der Schäden eingesetzt werden solle, die in den vulnerabelsten Ländern durch den Klimawandel bzw. die damit verbundenen Naturkatastrophen angerichtet würden.Das sei keine gute Entwicklung. Natürlich bedürfe es der Anpassung an das sich verändernde Klima. Es müssten unter anderem Deiche gebaut und verstärkt, hitzebeständige Baumarten angepflanzt und Städte neu konzipiert werden. Aber die Prioritäten in Richtung Klimaanpassung zu Lasten von Maßnahmen zur Verlangsamung des Klimawandels zu verschieben, verschärfe die Lage nur. Das sei so, als ob das Dach von einem Haus undicht sei und die Handwerker alle paar Wochen die feuchten Flecken übermalen und den bröckelnden Putz ausbessern würden, statt das Dach neu zu decken.