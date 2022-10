Paris (www.aktiencheck.de) - Wie gewonnen, so zerronnen: Der starke Anstieg des Silberpreises zwischen Ende September und Anfang Oktober, der die Feinunze des grau-glänzenden Metalls binnen fünf Tagen um fast 20 Prozent teurer machte, hat sich in dieser Woche weitgehend in Luft aufgelöst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angebotsdefizit trotz KonjunkturschwächeNeben der Saisonalität, die moderat steigende Preise bis zum Jahresende nahelege, spreche dafür auch der jüngste Bericht der Commodity Futures Trading Commission. Laut der Regulierungsstelle der amerikanischen Rohstoffbörse hätten die kommerziellen Großanleger zuletzt auf steigende Kurse gesetzt. Dies sei in den vergangenen 20 Jahren erst zweimal der Fall gewesen - und in beiden Fällen ein Kaufsignal. Ebenfalls ein Zeichen der Hoffnung: Die Silberbestände an der Londoner Metallbörse seien in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als ein Fünftel auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Datenerfassung im Juli 2016 gesunken - während die industrielle Silbernachfrage laut dem Edelmetallhändler BullionVault auf einen neuen Rekord zusteuere. Treiber sei neben der Vielzahl neuer Solaranlagen auch der steigende Bedarf bei Elektrofahrzeugen. Und: Dass die Experten von Metal Focus die weltweite Silberproduktion im Gesamtjahr 2022 auf rund 1,03 Milliarden Unzen beziffern würden - bei einem Gesamtbedarf, der in diesem Jahr trotz der eingetrübten Konjunkturaussichten bei rund 1,10 Milliarden Unzen liegen solle -, sei ebenfalls keinm Grund für übertriebenen Pessimismus, im Gegenteil. (14.10.2022/ac/a/m)