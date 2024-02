Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nicht für alle Segmente des Aktienmarktes war das Jahr 2023 erfolgreich, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im letzten Jahr um gut 20 Prozent zugelegt habe, sei der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) nur um 8 Prozent gestiegen. Im bisherigen Jahresverlauf 2024 sei eine ähnliche Diskrepanz mit einem Plus von 0,9 Prozent beim DAX und einer negativen Wertenwicklung von 5,7 Prozent beim MDAX erkennbar. Nicht ganz so deutlich, aber ebenfalls schwächer hätten sich auch der SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338), das Segment der kleineren deutschen Aktiengesellschaften, im Vergleich zum DAX sowie der breit gefasste US-Aktienindex Russell 2000 verglichen mit dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) entwickelt. Zuletzt habe es eine vergleichbare Entwicklung rund um die Jahrtausendwende im Zuge der damaligen Internetaktien-Blase gegeben. Als Grund für eine strukturell bessere Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in der Zwischenzeit werde genannt, dass diese innovativer seien. Zumindest könne man sagen, dass kleinere und v.a. jüngere Unternehmen vielfach ein höheres Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen würden.



Die aktuelle Phase schwächerer Wertentwicklungen habe Ende 2021 begonnen. Steigende Zinsen bei Staatsanleihen und in der Folge bei Kreditkonditionen sowie die 2022 eingeläuteten Leitzinswenden vieler Notenbanken hätten im ersten Halbjahr 2022 für deutliche Kursrücksetzer an den Aktienmärkten gesorgt, unter denen die Indices kleinerer und mittlerer Aktiengesellschaften stärker gelitten hätten. Der folgende Kursaufschwung wiederum sei von diesen kaum nachvollzogen worden - anders als bei vielen Standardwerteindizes, die vielfach neue Allzeithöchststände erreicht hätten. Hintergrund sei unter anderem ein oftmals höherer Verschuldungsgrad und eine stärkere Konjunktursensitivität bei vielen Aktien der kleineren Segmente. So seien im MDAX neben einigen besonders zinssensitiven Immobilienunternehmen auch viele klassische Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeug (-teile) -bauer oder Unternehmen aus der Chemiebranche gelistet. Die Erwartung einer künftig besseren Entwicklung basiere nun auf der Annahme, dass sich in den kommenden Monaten eine zyklische Konjunkturstabilisierung und gleichzeitig sinkende Zinsen ergeben würden. Zwar stünden viele Unternehmen vor enormen Herausforderungen mit steigenden Prozess- und Innovationskosten, da in Deutschland auch der Strukturwandel, v.a. in der energieintensiven Industrie und bei Autobauern, bewältigt werden müsse. Allerdings kämen diese Aspekte auch auf die großen Unternehmen zu, von denen viele erst am Anfang stünden, wenn es um das Ausloten künftiger Potenziale des Einsatzes von KI und den notwendigen Umbau von Geschäftsmodellen gehe. In dieser Phase könne sich aber die besondere Innovationsfähigkeit kleinerer Unternehmen als Vorteil erweisen. (06.02.2024/ac/a/m)



