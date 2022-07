Neben dem großen Universum gebe es in Westeuropa jedes Jahr zahlreiche Börsengänge (IPOs), die den Managern von Small Caps ständig neue Anlagemöglichkeiten bieten würden. Gleichzeitig würden Fusionen und Übernahmen (M&A) zunehmend zum Thema, bei denen immer wieder kleinere Unternehmen zum Ziel würden. Dies sei ein wichtiger Aspekt, da bei M&A-Transaktionen in der Regel ein Bewertungsaufschlag auf den ursprünglichen Aktienkurs einer Aktie gezahlt werde, um die Aktionäre zu überzeugen. Die Daten würden zeigen, dass rund 91% aller Fusionen und Übernahmen zwischen 2008 und 2021 den Kauf eines Small-Cap-Unternehmens in Europa betroffen hätten.



Die Zusammensetzung des Small-Cap-Universums unterscheide sich in mehrfacher Hinsicht von derjenigen der Large Caps. So sei der Technologiesektor bei kleineren Unternehmen deutlich weniger stark vertreten. Nach einem fantastischen Jahrzehnt hoch bewerteter Technologieunternehmen sehen dies die Experten von Janus Henderson Investors einfach als eine geringere Risikokonzentration bei Small Caps an. Kleinere Unternehmen seien auch eher im Besitz und unter Leitung von Familien oder Kerninvestoren. Dies bedeute in der Regel, dass bei der Kapitalverwendung mehr Sorgfalt herrsche und die Wahrscheinlichkeit unüberlegter, auf kurzfristige Gewinnsteigerungen ausgerichteter Übernahmen geringer sei.



Im Vergleich zu Large-Cap-Unternehmen seien Finanzwerte, Materialien und Immobilien besser vertreten. Dies könnte sich als vorteilhaft erweisen, da diese Sektoren traditionell von steigenden Zinssätzen profitieren würden. Ein Beispiel dafür sei der Immobiliensektor, wo ein inflationäres Umfeld tendenziell zu einer größeren Nachfrage und höherem Vermietungsgrad geführt habe. Immobilieneigentümer könnten in inflationären Zeiten die Mieten erhöhen, und viele Mietverträge würden einen Mietpreisindex enthalten, der jährlich mit der Inflation wachse.



Die Bewertungen der europäischen Small Caps seien auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre, was sie im historischen Vergleich attraktiv mache. Wir müssten uns jedoch darüber im Klaren sein, dass es zu weiteren Herabstufungen kommen könne.



Während die letzten zehn Jahre von der Entwicklung der Mega-Cap-Tech-Unternehmen geprägt waren, glauben die Experten von Janus Henderson Investors, dass das nächste Jahrzehnt von Investitionen in Nachhaltigkeit geprägt sein wird. Europa sei in diesem Bereich bereits weltweit führend und behaupte seine Dominanz durch die zahlreichen Initiativen der Europäischen Union, die sich auf insgesamt mehr als 1,8 Billionen Euro belaufen würden. Die jüngste Initiative sei der European Recovery Fund, der die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Maßnahmen zur Bewältigung der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen und sozialen Folgen gestellt habe. Die Experten seien der Meinung, dass europäische Unternehmen, von denen sich viele bereits mit Nachhaltigkeitsaspekten befassen würden, potenziell von dem weltweiten Vorstoß in Richtung nachhaltiger Praktiken profitieren könnten.



Das Universum der kleineren Unternehmen in Europa bietet eine äußerst vielfältige und dynamische Mischung von Wachstumsunternehmen. Mit starken Bilanzen, soliden Gewinnen und weniger gut abgedeckten Unternehmen, die anfällig für Fehlbewertungen sind, glauben die Experten von Janus Henderson Investors, dass kleinere europäische Unternehmen eine bedeutende Chance für aktive Stockpicker darstellen können. Darüber hinaus könnten der Inflationsdruck und die zunehmende Bedeutung ökologischer und sozialer Faktoren der Anlageklasse zugute kommen. (12.07.2022/ac/a/m)







