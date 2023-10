Zu den interessantesten Sektoren zähle die wachstumsstarke Gaming-Industrie. Handy- und Videospiele böten nicht nur eine erschwingliche Form der Unterhaltung mit einer Vielzahl attraktiver Facetten. Sie würden darüber hinaus Menschen zusammenbringen, böten spannende Herausforderungen und würden einen Wettbewerbsvorteil bergen.



Insbesondere der Glücksspielmarkt dürfte strukturell weiter an Bedeutung gewinnen. Überdies zeichne sich die Spieleindustrie durch ein hochgradig skalierbares Geschäftsmodell aus, das durch den digitalen Vertrieb vorangetrieben werde, der erhebliche Größenvorteile mit sich bringe. Die Experten würden mit einem Wiederaufleben der Nachfrage seitens der Spieler rechnen, die sich nach dem Corona-Boom etwas verlangsamt habe.



Daneben würden die Experten bei den strategischen Akteuren einen ausgeprägten Appetit auf Content beobachten und von einer weiteren Marktkonsolidierung ausgehen. Aktuelle Beispiele seien die Übernahme von Activision (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) durch Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und die zunehmenden Gaming-Bestrebungen von Firmen wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484). Diese Entwicklung deute auf einen wachsenden Markt hin.



Interessant für Anleger sei der Sektor vor allem dank seiner niedrigen Bewertungen. Auf Sicht der kommenden zwölf bis 18 Monate dürfte dazu vor allem die zunehmende Aktivität bei Fusionen und Übernahmen beitragen, die von den günstigen Bewertungen bei Small-Cap-Unternehmen und der Stabilisierung der Finanzierungskosten unterstützt werde.



Bewegte Marktphasen wie derzeit seien häufig ein günstiger Moment, qualitativ hochwertige Unternehmen zu deutlich reduzierten Preisen zu erwerben. Ein Beispiel sei der schwedische Medienkonzern Embracer Group (ISIN SE0016828511/ WKN A3C36T), der im August vergangenen Jahres die Markenrechte an "Herr der Ringe" gekauft habe. Hier dürften die laufenden Umstrukturierungsmaßnahmen einen erheblichen Wert freisetzen. Außerdem seien die jüngsten Spielveröffentlichungen sehr stark gewesen, sodass die Experten davon ausgehen würden, dass dies den Aktienkurs beflügeln könnte. Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung verfüge Embracer über ein wertvolles Portfolio von IPs und einen reichhaltigen Spielekatalog. Der innere Wert übersteige den aktuellen Aktienkurs deutlich.



Vielversprechend erscheine auch der Softwaresektor. Die schwedische Software-as-a-Service-Firma Pagero (ISIN SE0016830517/ WKN A3C9UN) etwa stehe an der Spitze des Megatrends Digitalisierung und Compliance positioniert, weise ein robustes Wachstum auf und investiere momentan stark in ihre führende Position in einem wachsenden Markt. Die aktuellen Schlüsselkennzahlen - allen voran die hohen Kundenbindungsraten und das starke Trendwachstum - würden unterstreichen, dass Pagero eine höhere Bewertung verdiene.



Ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das vom Markt verkannt werde, sei die ebenfalls in Schweden ansässige Humble Group (ISIN SE0006261046/ WKN A2JAZV). Das Unternehmen setze sich dafür ein, Produkte und Markenpotenziale in den Bereichen Functional Food, Öko, Nachhaltigkeit und Vegan (ohne Milchprodukte und Fleisch) zu ermöglichen. Das Konsumgüterunternehmen erziele beeindruckende operative Ergebnisse, habe seine bilanziellen Herausforderungen erfolgreich bewältigt und werde auf dem aktuellen Niveau sehr günstig bewertet. Nach Einschätzung der Experten liege der faire Wert 50 bis 100 Prozent über dem aktuellen Kurs. (04.10.2023/ac/a/m)







