Verschiedene Arten von Filmen und Folien

Doch Filme und Folien gibt es nicht nur für Fenster. Es gibt sie auch als Tafel- und Whiteboard-Folien. Diese sind genauso wie die Fensterfolien ganz einfach zu montieren und zu entfernen. Was diese Art von Folie allerdings von der Fensterfolie unterscheidet, ist, dass man auf ihr schreiben kann. Das Beste bei dieser Folie ist jedoch, dass man das geschriebene ohne Probleme mit einem Tuch wegwischen kann. So kann man die Folie beliebig oft beschriften.



Eine Alternative zur Tafel- oder Whiteboard-Folie ist die Eisenfolie. Diese hat eine magnetische Wirkung und ist besonders für Büro und Küche geeignet. Im Gegensatz zur Magnetfarbe sorgt die Eisenfolie für eine glatte Oberfläche. Somit sieht das Endergebnis um einiges geschmeidiger und professioneller aus. Mit einer Eisenfolie ist es möglich, Arbeitsdokumente, Bilder oder was sonst noch anfällt, an der Wand anzubringen.



Filme und Klebefolien - Vorteile dieser smarten Lösung

Filme und Folien haben nicht nur den Vorteil, dass sie vielseitig einsetzbar und in vielen verschiedenen Arten zu erwerben sind. Das, was sie ausmacht, ist die leichte Montierung dieser Filme und Folien, und auch das einfache Entfernen dieser. Grund dafür ist, dass diese Filme und Folien komplett selbstklebend und nach Maß zugeschnitten sind. Somit braucht es keinen Fachmann, diese an die ausgewählte Oberfläche zu kleben.



Sie sind außerdem leicht zu reinigen. Dafür wird ein Eimer mit warmem Wasser und ein Reinigungstuch gebraucht. Somit sind diese Filme und Folien äußerst langlebig und die Tafel- und Whiteboard-Folien können wir bereits erwähnt immer und immer wieder verwendet werden.



Mit den praktischen Fenster- und Whiteborad-Folien ist das Büro bestens ausgestattet und bietet den perfekten Rahmen für das nächste Meeting.









