Im Rahmen der Immobilienstudie wurden Analysten und Unternehmensvertreter dazu befragt, welche Herausforderungen sie aktuell für die Immobilienbranche am wichtigsten erachten und welche Assetklassen das beste Chancenprofil böten. Mit großem Abstand werden Kohorten übergreifend der Assetklasse Wohnen sowie auf Unternehmensseite, mit Abstrichen, auch Lager-/Logistik- und Industrieimmobilien sowie Science Parks die besten Wertentwicklungsperspektiven bescheinigt.



Sowohl lang- wie auch kurzfristig sehen Analysten wie Unternehmensvertreter die hohen Kapitalkosten als größte aller Herausforderungen im Markt an. Wie intensiv ein Unternehmen von Bau- und Refinanzierungskosten betroffen ist, hängt vom jeweiligen Geschäftsmodell und Marktsegment ab. Insolvenzen, auch von größeren Akteuren wie zuletzt der Signa Holding, geben aktuell aber Zeugnis davon, dass das Thema von hoher Relevanz für die gesamte Branche ist.



Vincent Funari, Vorstand der Kirchhoff Consult AG:



"Für die Immobilienbranche ist ESG ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor geworden - und der Druck von Gesetzgebern, Banken und Investoren steigt stetig. Unternehmen, die bei der Umsetzung der zunehmenden ESG-Anforderungen bereits ins Hintertreffen geraten sind, stehen zunehmend vor Problemen. Wir sehen bereits große Fortschritte in Sachen ESG bei den Immobilienunternehmen. Dennoch bleiben die steigenden ESG-Anforderungen eine große Herausforderung."



Methodik der Erhebung



Der "Kirchhoff Stimmungsindikator Immobilien-Aktien" von Kirchhoff Consult ist der Stimmungsindikator für den deutschen Immobilien-Aktienmarkt. Bei den wichtigsten Analysten für deutsche Immobilien-Aktien fragt Kirchhoff Consult regelmäßig ab, wie sich der Immobilien-Aktienmarkt nach ihrer Einschätzung in den kommenden drei beziehungsweise zwölf Monaten entwickeln wird. Dabei wird auch separat nach der Kursentwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien-Aktien gefragt. Für die Beantwortung steht dem Analysten eine Skala von +2 (stark steigend, über +15 Prozent) bis -2 (stark fallend, unter -15 Prozent) zur Verfügung. Ein Wert von "0" bedeutet, dass mit keinen oder nur sehr geringfügigen Veränderungen (+/-5 Prozent) gerechnet wird. Die Auswertung bildet den Durchschnitt aller Analysteneinschätzungen ab.



