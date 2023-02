TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (16.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen hätten sich Gold, Silber und die Minenaktien nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Insbesondere bei den Minen sei jede noch so kleine Verfehlung zum Abverkauf genutzt worden. Dazu gehöre auch Kinross Gold. Der kanadische Konzern habe Zahlen gemeldet, die über den Erwartungen gelegen hätten. Nachdem die Anleger aber schon zuvor Barrick Gold abgestraft hätten, sei auch Kinross Gold in "Sippenhaft" genommen worden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,5925 Euro -2,17% (16.02.2023, 16:53)NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,815 USD -2,93% (16.02.2022, 16:39)