NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

5,015 USD +6,48% (04.08.2023, 18:43)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KIN2



TSE-Symbol Kinross Gold-Aktie:

K



NYSE-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Kinross Gold habe mit den am Mittwoch nachbörslich veröffentlichten Zahlen glänzen können. Der Gewinn des kanadischen Goldminen-Konzerns habe die Analystenerwartungen übertroffen. Die Tasiast-Mine in Mauretanien sei der große Wachstumstreiber bei Kinross Gold und werde jetzt auch ausgebaut, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:4,524 Euro +4,77% (04.08.2023, 18:29)TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:6,68 CAD +5,70% (04.08.2023, 22:00)