NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

5,07 USD +6,51% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KIN2



TSE-Symbol Kinross Gold-Aktie:

K



NYSE-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) gleich um zwei Investmentstufen von "buy" auf "underperform" herab.Das Rohstoffteam von BofA sei bullish für Gold, aber die Goldpreise hätten einen erheblichen technischen Widerstand erreicht und das Unternehmen sehe eine mögliche saisonale Schwäche, bevor sie in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen würden. In der Zwischenzeit habe die Kinross-Aktie im Zuge der Goldpreisrally seit Jahresbeginn um 23% zugelegt und das BofA-Kursziel erreicht. Das Unternehmen sei außerdem der Ansicht, dass die Ergebnisse des ersten Quartals aufgrund der Anbindung von Tasiast und der deutlich höheren Kosten in den US-Minen operativ schwach ausfallen könnten.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Kinross Gold um zwei Stufen von "buy" auf "underperform" zurück. Das Kursziel verbleibe bei 4,70 USD. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:4,626 Euro -0,34% (05.04.2023, 13:57)TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:6,81 CAD +6,07% (04.04.2023, 22:00)