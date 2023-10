Wer den Markt genau beobachtet habe, dürfte feststellen: Das Blatt im Kampf gegen die Inflation könnte sich bereits gewendet haben. Das von der US-Notenbank bevorzugte Maß für Lohninflation dürfte nach Meinung der Experten weiter deutlich zurückgehen, und die Lohnpreisspirale habe sich umgekehrt: Eine geringere Inflation führe zu geringeren Lohnsteigerungen.



Später in dieser Woche werde man die entscheidenden Daten zur Beschäftigungslage in den USA erhalten. Zwar dürfte die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze zunehmen, jedoch steige auch das Angebot an Arbeitskräften, vor allem durch Zuwanderung. Selbst wenn die Arbeitslosenzahlen in dieser Woche keinen Anstieg zeigen würden, sei der Trend in den nächsten Monaten nach oben gerichtet. Das dürfte die Stimmung innerhalb der Fed drehen. Solche Entwicklungen seien nicht nur auf die USA beschränkt: Auch in Europa gebe es erste Anzeichen für einen Rückgang der Kerninflation.



Aber warum würden die Einkaufsmanagerindices auf eine wirtschaftliche Verlangsamung hindeuten, wenn die Zinssätze doch sinken würden? Hier dürfe man nicht vergessen, dass der Dienstleistungssektor die Wirtschaftstätigkeit insgesamt dominiere, insbesondere die Beschäftigungsquoten. Die Gewinne der börsennotierten Unternehmen würden dagegen viel stärker auf das Verarbeitende Gewerbe reagieren.



Das Modell für die Konsenserwartungen der Gewinne des S&P 500 zeige eine hohe Genauigkeit und habe einen Vorsprung von drei Monaten - und deute darauf hin, dass die Schwäche bei Unternehmensgewinnen vorbei sein könnte. Es werde maßgeblich von den US ISM-Indices bestimmt: Ihre dominierende Komponente sei das Verarbeitende Gewerbe, das in dem Index gegenüber dem Dienstleistungssektor doppelt gewichtet sei. Das alles bedeute: Die Gesamtwirtschaft werde sich zwar abschwächen, bedingt vor allem durch eine Verlangsamung des Dienstleistungssektors. Die Unternehmensgewinne dürften sich jedoch erholen, wenn das Verarbeitende Gewerbe wieder an Fahrt gewinne. In der gegenwärtigen Situation sei dies die perfekte Kombination: geringerer Inflationsdruck, aber höhere Unternehmensgewinne.



Diese Woche erwarte man viele wichtige neue Wirtschaftsdaten und Zentralbanksitzungen. Die Japaner könnten ankündigen, ihre Steuerung der Zinsstrukturkurve zu beenden, und man dürfte einen Rückgang der Lohninflation in den USA und Anzeichen für eine weitere Verlangsamung auf dem dortigen Arbeitsmarkt sehen, selbst wenn die Zahl der Arbeitsplätze weiterhin steige. Mit weiteren Gewinnberichten von Unternehmen werde es viel geben, was die Märkte verdauen müssten. Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass das Nettoergebnis positiv ausfallen werde. (31.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben es zurzeit schwer, soSteven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments.Seit Börsenschluss am Freitag befinde sich der S&P 500-Index offiziell im Korrekturbereich und sei seit dem Höchststand im Juli um mehr als 10 Prozent gefallen. Aber zumindest habe er seit Jahresbeginn Gewinne verzeichnet. Im Vergleich dazu sei der FTSE 100-Index seit Jahresbeginn rückläufig, und der FTSE 250-Index, der Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung enthalte, habe in diesem Zeitraum 10 Prozent verloren. Keine gute Leistung.Grund sei die Geldpolitik: Die Zinssätze seien höher gestiegen als die Marktteilnehmer gehofft hätten und die Zentralbanken würden keine Zweifel daran lassen, dass sie über einen längeren Zeitraum höher bleiben würden. Die Folge: Ursprünglich gute Nachrichten in Form besserer Wirtschaftsdaten würden sich zum Gegenteil verkehren, weil sie die Angst vor höheren Zinsen schüren würden. So groß sei die Sorge an den Aktienmärkten.