Um die Kohlenstoffemissionen zu begrenzen, sollten die bestehenden Kernkraftwerke so lange wie möglich in Betrieb bleiben, anstatt wieder auf Kohle umzusteigen.



Darüber hinaus haben wir inmitten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine erlebt, wie sich die Energieversorgung Europas in Bezug auf die geografische Lage und die Energiequellen verändert hat, so die Experten von Global X. Die Energiesicherheit im weiteren Sinne sei in den Mittelpunkt gerückt und die gesamte Rohstoffversorgungskette und das Handelsmanagement seien überdacht worden.



Seit Russland die Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline gekürzt habe, hätten die EU-Staaten frühzeitig vor einem Gasnotstand gewarnt. Hinsichtlich der realisierbaren Optionen habe die Internationale Energieagentur (IEA) darauf hingewiesen, dass ein "massiver Anstieg" der Investitionen zur Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie der Weg aus der Krise sei. Vor diesem Hintergrund werde die Kernenergie zunehmend als emissionsarmer Übergangsbrennstoff betrachtet.



Kürzlich habe die Europäische Kommission die Aufnahme der Kernenergie in die grüne Taxonomie der EU bestätigt. Der US-amerikanische "Inflation Reduction Act" (IRA) werde die Position der Kernenergie als Klimaschutzlösung stärken. (17.08.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Kernenergie gewinnt vor dem Hintergrund der Energiekrise zunehmend an Bedeutung, so die Experten von Global X."Deutschland sieht sich mit der größten Energiekrise innerhalb einer Generation konfrontiert und ist gezwungen, Alternativen zum Gas zu nutzen, um eine ernsthafte Stromknappheit in diesem Winter zu vermeiden", sage Roberta Caselli, Research Associate bei Global X.