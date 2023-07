Das Vorhaben von Kering, das Angebot selbst zu bewirtschaften, werde nur von wenigen praktiziert. Ein Beispiel dafür seien Luxusgüterkonzerne wie Louis Vuitton. Wenn die Eigenmarken mit Luxus assoziiert würden, könne es durchaus Sinn ergeben, die dazugehörigen Duftmarken selbst zu vermarkten. Davon erhofft man sich eine höhere Rentabilität und eine geringere Verwässerung der Marke, da die Kontrolle im Unternehmen bleibt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe Juli 2023)





Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Kering-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kering-Aktie:

532,50 EUR +1,14% (27.07.2023, 09:33)



Euronext Paris-Aktienkurs Kering-Aktie:

529,30 EUR +1,40% (27.07.2023, 09:21)



ISIN Kering-Aktie:

FR0000121485



WKN Kering-Aktie:

851223



Ticker-Symbol Kering-Aktie:

PPX



Euronext Paris-Symbol Kering-Aktie:

KER



Kurzprofil Kering S.A.:



Kering S.A. (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, Euronext Paris-Symbol: KER) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Luxus-, Sport- und Lifestyleprodukte. Zu den bekanntesten Luxusmarken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, sowie Kering Eyewear und Kering Beauté. Die Produktpalette des Konzerns reicht von Textilien und Schuhen über Uhren, Brillen und Schmuck bis hin zu Koffern und Sportequipment. (27.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Kering-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Markt für Luxusgüter kann in fünf verschiedene Kategorien segmentiert werden: Mode, Ledergüter, Schmuck und Uhren, Kosmetik und Düfte sowie Brillen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Kering S.A. (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, Euronext Paris-Symbol: KER).Über die letzten Jahre habe die Branche ein eindrückliches Wachstum vorweisen können, getrieben durch die Erschließung neuer geografischer Märkte und den zunehmenden Wohlstand.Die Luxusgüterbranche blicke zuversichtlich in die Zukunft. Der zunehmende Wohlstandstrend solle die Kaufbereitschaft noch weiter erhöhen und die Nachfrage der jungen Konsumenten für weitere Impulse sorgen.Die größten Vertreter der Luxusgüterbranche seien in Europa beheimatet. Eines davon sei der französische Kering Konzern. Vor allem bekannt für die Marke "Gucci", sei der Konzern in den Segmenten Mode, Lederwaren, Schmuck und Brillen tätig.Anfang Februar habe der Konzern den Eintritt in das Schönheitssegment angekündigt. Mit "Kering Beauté" solle ein Angebot an Kosmetika und Düften aufgebaut werden. Bisher habe Kering die Markenrechte für solche Produkte an Dritte auslizensiert. Mit der Schaffung einer Schönheitssparte möchte man nun wieder direkten Einfluss ausüben und die Marken zurück unters eigene Dach bringen. Einen ähnlichen Schritt sei Kering vor fast zehn Jahren eingegangen, als man ins Brillengeschäft eingestiegen sei.Um auch den Einstieg ins Duftgeschäft zu meistern, habe Kering nun die Übernahme der Duftherstellers "Creed" angekündigt. Einerseits gelte es, die neu erworbene Marke weiterzuentwickeln und bereits über ein erstes Standbein im Duftportfolio zu verfügen. Andererseits kaufe sich Kering Wissen, Erfahrung und ein globales Vertriebsnetz ein, was sie für die Entwicklung der eigenen Hausmarken nutzen möchten. Creed sei im Hochpreissegment positioniert und habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro ausgewiesen.Die Idee, eine Schönheitssparte aufzubauen, sei eine strategische Überlegung von Kering, um die Abhängigkeit der Gucci-Marke zu reduzieren. Bisher würden die Hälfte des Umsatzes und zwei Drittel des operativen Ergebnisses von Gucci stammen. Deshalb würden die Konzernergebnisse stark von der Performance einer Marke geprägt.Der Aufbau der Schönheitssparte trage dazu bei, das Geschäft auf zusätzliche Säulen zu verteilen. Mit einer aktuellen Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16-mal des nächstjährigen, erwarteten Gewinns liege die Bewertung rund ein Drittel unter dem Branchendurchschnitt. Folglich werde diese Abhängigkeit mit einer tieferen Bewertung am Markt ausgedrückt (Stand 03.07.2023). Mit dem Ausbau der Schönheitssparte erhoffe sich Kering eine Annäherung an die Branchenbewertung.Konsumenten hätten die Qual der Wahl, wenn es um Düfte gehe. Es gebe unzählige Düfte, von Luxusmarken, Modemarken oder bekannten Persönlichkeiten. Dabei werde ein Großteil der Marken von elf Firmen vertrieben.Die meisten Dufthersteller würden eine Lizenz an einer Marke erwerben, um von deren Bekanntheit zu profitieren und mit der Bündelung anderer Marken Skaleneffekte zu erzielen. Der eigentliche Besitzer der Marke habe praktisch keinen Aufwand und werde finanziell entschädigt. Dieses Modell habe beispielsweise Kering bis vor kurzem verfolgt und in der Vergangenheit die Lizenzen an den Parfümhersteller "Coty Inc." vergeben.