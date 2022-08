Das Wahlprogramm des neuen Präsidenten sei durchaus ambitioniert. In den kommenden fünf Jahren sollten Ausgaben von 1 Bio. KES (8,4 Mrd. US-Dollar) getätigt werden. Allein ein Viertel dieses Betrags solle der Landwirtschaft zugutekommen, die einen Großteil der Kenianer beschäftige und 22% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmache. Die anderen Schwerpunkte seiner Präsidentschaft seien kleine, mittlere und Mikro-Unternehmen, Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung, Digitalisierung und Kreativwirtschaft sowie Umwelt und Klimawandel.



Da Ruto in der bisherigen Regierung von Präsident Uhuru Kenyatta als Vizepräsident amtiert habe, sei ihm die schwierige Lage der kenianischen Staatsfinanzen nicht verborgen geblieben. Dementsprechend habe er bereits im Wahlprogramm Vorschläge gemacht, wie er die meisten seine Versprechen zu finanzieren gedenke. Beispielsweise sollten von den 250 Mrd. KES (Kenia-Schilling) für Programme im Bereich Wohnungsbau 200 Mrd. KES über Pensionsfonds finanziert werden und 40 Mrd. KES für die Digitalwirtschaft über den Universal Service Fund.



Im Vorfeld der Wahlen seien einige Subventionen eingeführt bzw. verlängert worden, die jetzt auslaufen würden (z.B. Mehl). Die Benzinsubventionen würden wohl fortgeführt, obwohl wichtige Geber wie der IWF diese kritisch sehen würden. Ob sich die neue Regierung ein Auslaufen anderer Subventionen erlauben könne, sei ungewiss. Bereits in den letzten Wochen sei es zu Protesten wegen der hohen Lebenshaltungskosten gekommen. Die jährliche Inflationsrate sei im Juli auf 8,3% gestiegen, so hoch wie zuletzt 2017. In seinem Wahlprogramm habe Ruto zu Subventionen keine Angaben gemacht. Sollte sich schnell Unzufriedenheit breitmachen, werde auch er dieses Instrument aller Wahrscheinlichkeit nach reaktivieren.



Für viele zusätzliche konsumtive Ausgaben gebe es keinen Spielraum. Kenias Staatsverschuldung habe sich im Fiskaljahr 2021/2022 auf ca. 70% des BIP belaufen. Im Mai seien das 8,56 Bio. KES (72 Mrd. US-Dollar) gewesen. Problematisch sei insbesondere der hohe Anteil des Auslandes, das die Hälfte der gesamten Staatsverschuldung ausmache. Der Kurs des Kenianischen Schilling, der im Moment jeden Monat neue Allzeittiefs erreiche, vergrößere das Problem der Schuldentragfähigkeit noch. Erst im Juni habe das Parlament die Schuldenobergrenze auf 10 Bio. KES anheben müssen. Über 40% des 3,34 Bio. KES Staatshaushalts, dem größten in Kenias Geschichte, müssten alleine für den Schuldendienst aufgebracht werden.



Wie der neue Präsident die Schuldentragfähigkeit wiederherstellen wolle, habe er nicht dargelegt. Anders als sein wichtigster Gegenkandidat Odinga, der in seinem Wahlprogramm habe verlautbaren lassen, er wolle "aggressively pursue debt relief negotiations." Ruto hingegen habe wenige Wochen vor der Wahl explizit eine Umschuldung ausgeschlossen. Wie lange er dieses Versprechen werde durchhalten können, sei ungewiss. So bleibe ihm nur der umständliche und konjunkturbremsende Weg der Haushaltskonsolidierung. Nach zwei sehr schwierigen Fiskaljahren geprägt durch Corona und den durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Rohstoffpreisen mit Haushaltsdefiziten von jeweils ca. 8% des BIP, werde die Lage 2022/23 weiterhin herausfordernd bleiben. Sehr wahrscheinlich werde es nur eine kleine Reduzierung des Defizits auf 6 bis 7% des BIP geben.



Das Wirtschaftswachstum Kenias habe sich nach einer starken Erholung von der Corona-Pandemie mit 7,5% 2020/2021 auf 4,5% im gerade erst abgelaufenen Fiskaljahr 2021/2022 abgeschwächt. Der Ausblick bleibe verhalten, angesichts zahlreicher Risiken wie der beginnenden Haushaltskonsolidierung, dem Inflationsdruck und höherer Zinsen, auch als Reaktion auf das global steigende Zinsniveau. Dazu würden die Effekte der massiven Dürre am Horn von Afrika sowie die Tatsache kommen, dass sich trotz erfolgter Lockerung der Corona-Restriktionen der Tourismus noch nicht vollständig erholt habe. Zwar würden Kenias Flughäfen seit Juli 2020 allmählich wieder steigende Ankunftszahlen ausländischer Touristen registrieren. Vom Höchststand von 161.721 Einreisen vom August 2019 sei das Land aber weit entfernt. Im März 2022 habe das statistische Amt 81.439 Ankünfte gemeldet. Insgesamt werde auch für 2022/2023 ein Wachstum von 4 bis 5% erwartet. (23.08.2022/ac/a/m)







Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Dürre würden sich in einer stark steigenden Inflation bemerkbar machen. Der neue Präsident müsse das Kunststück vollbringen, die Staatsfinanzen zu konsolidieren, um die Schuldentragfähigkeit nicht weiter zu gefährden ohne die Konjunktur auszubremsen.Kenias Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 9. August seien weitgehend ohne größere Zwischenfälle abgelaufen. Ein erster Erfolg für das Land, hätten doch viele Beobachter immer noch die Bilder der gewaltsamen Ausschreitungen nach den Wahlen vom Dezember 2007 in Erinnerung. Bei der Verkündung des Wahlergebnisses am 15. August sei es allerdings zu tumultartigen Szenen gekommen.