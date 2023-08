Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

57,38 EUR +0,84% (29.08.2023, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

61,37 USD +0,21% (28.08.2023)



ISIN Kellogg-Aktie:

US4878361082



WKN Kellogg-Aktie:

853265



Ticker-Symbol Kellogg-Aktie:

KEL



Nyse-Symbol Kellogg-Aktie:

K



Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (29.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von Argus Research:Taylor Conrad, Analyst von Argus Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K).Die Aktie habe sich im letzten Quartal unterdurchschnittlich entwickelt. Sie sei um 9% gefallen, während der S&P 500 um 5% zugelegt und der börsengehandelte Fonds für die Branche eine flache Performance aufgewiesen habe. Kellogg habe jedoch vor kurzem Gewinne für das zweite Quartal gemeldet, die die Konsenserwartungen übertroffen hätten, und im April eine 2%-ige Erhöhung der Quartalsdividende angekündigt, so der Analyst, der in der jüngsten Schwäche eine Kaufgelegenheit sehe.Taylor Conrad, Analyst von Argus Research, stuft die Kellogg-Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 78,00 USD ein. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link