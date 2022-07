Im Nahrungsmittelsektor finde eine solche Abspaltung nicht zum ersten Mal statt. Ebenfalls in den USA habe sich "Kraft Foods" 2011 in zwei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt: Mondelez International und Kraft Foods (ISIN US5007541064 / WKN A14TU4). Mondelez sei im Snack-Geschäft positioniert und habe 2021 einen Umsatz in der Höhe von fast 29 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Kraft Foods sei dagegen ein Lebensmittelkonzern und sei 2015 mit "Heinz" zu "Kraft Heinz Company" fusioniert worden.



Besonders im Markt für Riegel scheine die Konkurrenz intensiver zu werden. Mondelez habe letzte Woche (KW 25, 2022) die Übernahme des Energieriegelherstellers "Clif Bar & Co." für mindestens 2,9 Milliarden US-Dollar angekündigt. Auch die sich im Privatbesitz befindliche "Mars Incorporated" habe mit "KIND" einen zusätzlichen Riegelhersteller ins Portfolio aufgenommen. Kellogg sei mit RXBAR auch in diesem Segment aktiv und werde sich neben anderen Großkonzernen behaupten müssen.



Kellogg beabsichtige, sich in drei neue Unternehmen zu teilen. Das internationale Snack-Geschäft sei umsatztechnisch am größten und habe sich in der Vergangenheit als wachstumsstark erwiesen. Das nordamerikanische Cerealien-Geschäft sowie die pflanzenbasierte Sparte sollen durch die Abspaltung ihre Ressourcen besser nutzen und ihre jeweiligen Prioritäten besser verfolgen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 05.07.2022)



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K) ist ein führender Hersteller von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den wohl bekanntesten Marken gehören die Kellogg's Cornflakes und die Chipsmarke Pringles. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst im Weiteren verschiedene Getreide-Flakes, die mit unterschiedlichen Zutaten verfeinert werden wie beispielsweise Zimt, Rosinen, Honig oder in verschiedenen Formen unter den Marken Kellogg's All-Bran, Kellogg's Cinnamon Crunch Crispies, Kellogg's Corn Pops, Kellogg's Fruit Loops und viele andere angeboten werden. Des Weiteren bietet das Unternehmen fertige Waffeln unter Kellog's Eggo, Pop-Tarts Toasties, Gewürzmischung für die Zubereitung von verschiedenen Nahrungsmitteln unter Loma Linda sowie weitere Produkte unter den Markennamen Natural Touch, Morningstar (u.a. Gemüseburger) oder Worthington Foods (vegetarische Fleisch- und Fischersatzprodukte) an. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht.



München (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Manche Konzerne entscheiden aufgrund strategischer Überlegungen, gewisse Unternehmensbereiche vom Hauptgeschäft abzuspalten; Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K), für seine Frühstücksflocken bekannt, hat vor kurzem angekündigt, das bestehende Geschäft in drei neue, eigenständige Unternehmen zu überführen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Neuausrichtung habe zum Ziel, agile und fokussierte Unternehmen zu schaffen, damit diese ihr volles Potenzial entfalten könnten.Die Geschichte von Kellogg beginne vor über 100 Jahren. Auf der Suche nach einer Alternative zum hart und fad schmeckenden Brot an ihrem Arbeitsplatz in einer Heilstätte, würden die zwei Kellogg Brüder neuartige Flocken aus Weizen entwickeln, die fortan als Cornflakes bezeichnet würden. 1906 habe schließlich einer der Brüder das unter heutigem Namen bekannte Unternehmen Kellogg gegründet. Die Nachfrage übersteige damals bei weitem das Angebot und habe zusätzliche Produktionskapazitäten erfordert. Kurze Zeit später würden weitere Produkte und die ersten Schritte ins Ausland folgen.In der Zwischenzeit sei Kellogg zu einem bedeutenden Nahrungsmittelhersteller angewachsen. Der Konzern habe das Produktportfolio stetig erweitert und sei hauptsächlich im Frühstücks- und Snackgeschäft tätig. Im vergangenen Geschäftsjahr (2021) habe Kellogg einen Umsatz von 14,81 Milliarden US-Dollar und einen Reingewinn von fast 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt.Neben neuen, eigenen Produktentwicklungen habe Kellogg auch durch Übernahmen das Produktportfolio laufend erweitert. Beispielsweise sei 2012 die Übernahme des Kartoffelchips-Herstellers "Pringles" für knapp 2,7 Milliarden US-Dollar erfolgt. Die Übernahme habe dazu geführt, dass sich der Umsatz im internationalen Snack Geschäft fast verdreifacht habe, was die Positionierung im internationalen Snack-Geschäft gestärkt habe. 2017 sei "RXBAR", ein Hersteller von Ernährungsriegeln, für 600 Millionen US-Dollar übernommen worden.Vor wenigen Tagen (21.06.2022) habe Kellogg dann überraschend angekündigt, eine Portfolio-Transformationen einzuleiten, indem es sich von zwei Geschäftsbereichen trenne. Nach der Kapitalmaßnahme würden fortan drei eigenständige Unternehmen börsengelistet sein.Auf den Nordamerikanischen Markt konzentriere sich die zweite der drei Aufspaltungen "North America Cereal Co." und biete Cerealien in den USA, Kanada und der Karibik an. Dieser Bereich habe letztes Jahr 2,4 Milliarden US-Dollar zum Konzernumsatz und 250 Millionen US-Dollar EBITDA beigesteuert. Primär sollten die Margen und Marktanteile wiederhergestellt werden, die 2021 durch Lieferengpässe beeinträchtigt worden seien. Längerfristig werde eine Erhöhung der Margen und eine verbesserte Rendite auf das investierte Kapital in Aussicht gestellt.Deutlich kleiner sei die dritte Geschäftseinheit "Plant Co.". Diese beschäftige sich mit pflanzlichen Lebensmitteln und fokussiere sich auf Endmärkte in Nordamerika. Im letzten Jahr habe die Einheit Plant Co. 340 Millionen zum Konzernumsatz und 50 Millionen zum EBITDA beigetragen. Zunächst solle das Geschäft in Nordamerika weiterentwickelt werden, bevor in naher Zukunft die internationale Expansion erfolgen solle.Nach der erfolgreichen Kapitalmaßnahme werde Global Snacking mit einem Umsatzanteil von knapp 77 Prozent die größte der drei neuen Unternehmen bilden. North America Cereal umfasse 16 Prozent und Plant Co. knapp 2 Prozent der Umsätze.CEO Steve Cahillane begründe die Neuausrichtung mit der Geschäftsentwicklung über die letzten Jahre. So habe Kellogg neue geografische Märkte erschlossen und den Fokus auf Wachstumsgeschäfte gelegt, Letzteres besonders im Snack-Geschäft. Durch Übernahmen und Partnerschaften sei die Marktposition in Schwellenländern ausgeweitet und das Snack Geschäft durch Übernahmen und Veräußerungen gestärkt worden. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung dieser Initiativen erachte der Konzern es als sinnvoll, die einzelnen Geschäftseinheiten als eigenständige Unternehmen fortzuführen, damit diese ihre eigenen strategischen Prioritäten verfolgen könnten.Kelloggs Aktionäre sollten Aktien der neu geschaffenen North America Cereal Co. und Plant Co. erhalten. Nach bisherigem Stand (Juni, 2022) sollten beide Spin-Offs bis Ende 2023 durchgeführt sein.