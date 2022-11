Börsenplätze Kellogg-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

72,57 EUR -6,43% (03.11.2022, 16:36)



Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

76,80 EUR -0,61% (03.11.2022, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

70,85 USD -6,55% (03.11.2022, 16:20)



ISIN Kellogg-Aktie:

US4878361082



WKN Kellogg-Aktie:

853265



Ticker-Symbol Kellogg-Aktie:

KEL



Nyse-Symbol Kellogg-Aktie:

K



Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (03.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz auf den ersten Blick guter Quartalszahlen gerate die Kellogg-Aktie am Donnerstag unter die Räder. Der Konzern habe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern können und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dass dies nur durch deutliche Preissteigerungen möglich gewesen sei, beunruhige die Anleger.Mit einem Umsatz in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar habe Kellogg sowohl das Ergebnis aus dem Vorjahr von 3,6 Milliarden als auch die Analystenschätzungen übertroffen, die von 3,8 Milliarden Dollar ausgegangen gewesen sei. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie von 1,01 Dollar habe den Wall Street-Konsens von 0,98 Dollar und den 2021er Q3-Wert von 0,89 Dollar übertroffen.Gleichzeitig hätten die steigenden Rohstoff- und Transportkosten sowie der starken Dollar auf den Betriebsgewinn gedrückt, der um 18 Prozent zurückgegangen sei. Zusätzlich sei das verkaufte Volumen um 2,3 Prozent gesunken, was jedoch mit im Durchschnitt 15,7 Prozent höheren Verkaufspreisen ausgeglichen worden sei.Gerade diese höheren Preise könnten für den Konzern ein Problem werden, sollte die Inflation weiter anhalten und sich Haushalte mit geringeren Einkommen die Kellogg-Produkte nicht mehr leisten können - beziehungsweise wollen.Dass sich Preissteigerungen nicht unbegrenzt würden durchsetzen lassen, zeige sich aktuell auch in Deutschland, wo Rewe die Kellogg-Produkte aufgrund der höheren Preis aus den Regalen genommen habe."Der Aktionär" ist dennoch überzeugt, dass der Konzern mit seinen starken Marken das aktuell schwierige Umfeld gut durchstehen wird - halten, rät Benjamin Heimlich. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link