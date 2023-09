Im Hinblick auf die teils widersprüchliche Datenlage seien die Märkte derzeit alles andere als einfach zu navigieren. Diese Woche sei jedoch prall gefüllt mit Makrodaten, sodass die kommenden Tage eventuell etwas mehr Klarheit bringen könnten. Das Highlight würden mit Sicherheit die Inflationsdaten in der Eurozone und den USA zum Ende der Woche darstellen. Heute stünden hingegen Stimmungsindikatoren auf der Agenda. Zuerst sei hier auf den deutschen ifo-Index für den Monat September zu verweisen. Während sich hier die Erwartungskomponente den RBI-Schätzungen zufolge mit einer Entwicklung von 82,6 zu 82,5 Punkten kaum verändern sollte, würden die RBI-Analysten beim Indikator für die aktuelle Lage eine Verschlechterung von 89 auf 87,5 Punkte prognostizieren. Bezüglich des Index für das Geschäftsklima würde dies eine Verschlechterung von 85,7 auf 84,9 Punkte implizieren.



Heute Morgen würden die Aktienmärkte in Asien schwächer tendieren. Am Rohstoffmarkt scheine dem Ölpreis nach seiner Rally etwas die Luft auszugehen. Das Barrel der Nordseesorte Brent handele jedoch weiterhin auf hohem Niveau bei rund USD 93. Europäisches Gas habe sich hingegen weiter verteuert und sei auf den höchsten Stand seit Ende August geklettert. Der Goldpreis stecke weiterhin in seiner engen Handelsspanne fest und habe sich am Freitag leicht um 0,3% verteuert. Auch der Bitcoin sei nach wie vor in seiner Seitwärtsphase gefangen und könne sich nicht nachhaltig von der Marke bei USD 26.500 lösen. (25.09.2023/ac/a/m)

Wien (www.aktiencheck.de) - Wenngleich sich die Nachwirkungen des FOMC-Meetings abschwächten, kam auch am Freitag keine wirklich positive Stimmung an den Aktienbörsen auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die jüngsten US-Konjunkturdaten (S&P Global PMIs) hätten hierzu keine große Hilfe geboten, sondern seien wieder einmal gemischt ausgefallen. Demnach habe sich zwar der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 47,9 auf 48,9 erhöht und habe damit die erwarteten 48,0 übertroffen. Im Dienstleistungsbereich sei hingegen der erwartete Anstieg von 50,5 auf 50,6 verfehlt worden (50,2). Auch, dass die Zehnjahresrendite am US-Anleihemarkt im Bereich ihres 16-Jahres-Hochs bei 4,44% verweilt habe, habe Aktien nur wenig attraktiv gemacht. Unterm Strich habe daher Flaute auf der Käuferseite geherrscht und die Mehrheit der globalen Leitindices habe sich nach einer schwachen Handelswoche mit einem erneuten Tagesverlust ins Wochenende verabschiedet.