Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Halbleiter-Aktien hätten in dieser Woche keinen guten Stand, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Denn direkt zu Wochenbeginn habe die Anleger eine Studie der Marktforscher von Gartner verunsichert, die nicht nur einen deutlichen Wachstumsrückgang des weltweiten Chip-Marktes in diesem Jahr erwarte, sondern sogar eine Kontraktion im kommenden Jahr.Es sei eine trübe Prognose, die Gartner am Montag für den Chip-Sektor veröffentliche: Die weltweiten Halbleiterumsätze würden 2022 nur um 4% wachsen und 2023 um 3,6% sinken.Die Aktien von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) oder Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) hätten negativ auf die Meldung reagiert. Alle 30 Mitglieder des Philadelphia Semiconductor Index hätten am Montag an Wert verloren und der Index selbst habe 2,6% abgeben müssen.