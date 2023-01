Wie bereits erwähnt seien gestern auch in den USA die neusten Einkaufsmanagerumfragen auf der Agenda gestanden: Dort hätten es die PMIs zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungen positiver zu überraschen vermocht als ihre Pendants in Europa. Die Anleger jenseits des Atlantiks hätten im Zuge der Veröffentlichungen dennoch abwartend reagiert. An der Wall Street seien die namhaften Leitindices am Dienstag ebenso mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Für kurzzeitige Impulse hätten die Unternehmensnachrichten von Schwergewichten wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) sowie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) gesorgt.



Am heutigen Morgen präsentiere sich der japanische Aktienmarkt robust, während die Börsen in China feiertagsbedingt ruhen würden.



Der Ölpreis sei am Dienstag etwas unter Druck aufgrund von Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung und den erwarteten Anstieg der US-Lagerbestände geraten. Der Goldpreis verhalte sich weiterhin stabil - eine Feinunze des Edelmetalls koste aktuell rund USD 1.932.



Abgesehen von Quartalsergebnissen einiger Schwergewichte wie ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML), IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erscheine heute der Deutschland-spezifische ifo-Index, bei welchem die Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine leichte Aufwärtsbewegung erwarten würden. (25.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Börsentag konnte keine einheitliche Richtung an den europäischen Märkten vernommen werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gemischte Konjunkturdaten hätten für einen schwachen Start in das Handelsgeschehen gesorgt. Während die vorläufigen Einkaufsmanagerumfragen zum verarbeitenden Gewerbe für Deutschland etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, hätten diese auf der Dienstleistungsseite leicht positiv überrascht. Für die Eurozone seien diese in beiden Fällen marginal über den Erwartungen ausgefallen.