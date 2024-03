Nach den jüngsten Rekordständen vom vergangenen Donnerstag hätten die US-Börsen am Dienstag ihren leichten Abwärtstrend fortgesetzt. Am US-Rentenmarkt seien die Renditen unterdessen leicht angestiegen. Die am gestrigen Dienstag veröffentlichten US-Konjunkturindikatoren hätten zudem widersprüchliche Bilder gezeichnet, die den Markt jedoch kaum beeinflusst hätten: Während sich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Februar besser als erwartet entwickelt und erstmals seit November des Vorjahres wieder zugelegt hätten, sei das Verbrauchervertrauen schwächer als erwartet ausgefallen. Im März habe der Indikator bei 104,7 gelegen und damit unter den Erwartungen von 107. Nachdem die Konsumenten das Jahr mit einer optimistischen Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung begonnen hätten, sei das Stimmungsbarometer im Februar entgegen den Erwartungen sukzessive zurückgegangen. Monatlich würden in den USA rund 5.000 Haushalte zu Beschäftigung, Wirtschaftsentwicklung und Ausgaben befragt. Den US-Aktienindices habe diese Veröffentlichung wenig Abbruch getan: Der New Yorker Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten gestern den Handelstag zwar geschlossen im negativen Terrain beendet, würden aber weiterhin nahe ihrer Rekordstände notieren.



Etwas gemächlicher habe sich dagegen der Ölpreis entwickelt: Es gelte als unwahrscheinlich, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen in der kommenden Woche Änderungen an ihrer Förderpolitik vornehmen werde. Das Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April sei um 0,73% gefallen. Der Goldpreis nehme wieder Kurs auf sein Rekordhoch. Am Dienstag sei der Preis für eine Feinunze kurzfristig auf gut USD 2.218 geklettert - ein neues Allzeithoch. Am Ende sei ein marginales Plus von 0,10% zu Buche gestanden. Ähnlich sei es dem Vertreter des "digitalen" Goldes ergangen: Der Bitcoin habe sich nach seinem Anstieg am Montag weiter über der Marke von USD 70.000 halten können.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Mittwoch gemischt zeigen: Die Spanne reiche von einem aktuell signifikanten Plus beim SENSEX (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) in Indien bis hin zu Abgabedruck beim Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733). Mit Blick auf den Datenkalender stünden nach den gestrigen Konjunkturdaten aus den USA heute vor allem Stimmungsindikatoren (zum Wirtschafts-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen) aus der Eurozone auf der Agenda. (27.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit Ausnahme des österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) notieren die wichtigsten europäischen Aktienindices derzeit in der Nähe ihrer Allzeithochs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei auch am Dienstag von Rekord zu Rekord geeilt. Zum Handelsschluss sei ein Plus von 0,67% auf über 18.384 Punkte zu Buche gestanden. Ähnlich sei es dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ergangen. Auch wenn gestern Nachmittag leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten, verkehre der Leitindex der Eurozone zeitweise in Sphären, die zuletzt Ende 2000 erreicht worden seien. Letztlich sei ein Plus von 0,40% zu Buche gestanden. Zu den Gewinnern in Europa hätten gestern vor allem Aktien aus dem zuletzt stark gebeutelten Immobiliensektor gezählt, gefolgt von Rohstoff- und Finanztiteln. Viele Anleger würden sich zwar in der Vorosterwoche mittlerweile mit größeren Engagements zurückhalten, doch von Verkaufsbereitschaft sei nichts zu spüren.