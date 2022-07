Keine Spur von Optimismus sei gestern an den Börsen in Europa zu finden gewesen. Hier habe sich das Handelsgeschehen wieder völlig im Lichte aller aktuellen Belastungsfaktoren abgespielt. Streiks der norwegischen Öl- und Gasanbieter hätten die Debatte um eine Energiekrise angeheizt, der Euro sei unter erheblichen Abgabedruck geraten und stark fallende Ölpreise hätten Rezessionssorgen geschürt.



Passend zum europäischen Stimmungsbild hätten sich auch die Renditen der amerikanischen Anleihen verhalten. Für einen Kurzenzeitraum hätten am gestrigen Tag die Renditen der 2-jährigen Anleihen die der 10-jährigen überstiegen. Dieses sogenannte Invertieren der Zinskurve werde oftmals als Warnsignal für eine anstehende Rezession interpretiert.



Am Rohstoffmarkt habe wie oben bereits erwähnt vor allem der Ölpreis für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit einem Minus von über 9% bei den Sorten Brent und WTI blicke man auf den schwächsten Tag seit März zurück. Grund dafür sei die Sorge vor einem Nachfragerückgang und einer wirtschaftlichen Abkühlung weltweit gewesen. Weiters habe ebenfalls belastet, dass China, als einer der größten Ölverbraucher, erneut Massen-Coronatestungen in seinen Metropolen starten wolle. Vor diesem Hintergrund könnte man vermuten, dass Gold gestern in seiner Rolle als sicherer Hafen gesucht gewesen sei. Dem sei jedoch nicht so gewesen und auch hier sei es zu vergleichsweise leichten Abschlägen von 2,4% gekommen. Eine Feinunze werde aktuell rund um USD 1.770 gehandelt. Beim Bitcoin tue sich momentan wenig. Mit einer 7-Tage-Veränderung von unter einem Prozent schwanke man nach wie vor um die USD 20.000er-Marke.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich schwächer zeigen. Sowohl die Börsen in Festland-China und Hongkong sowie Japans Topix würden derzeit mit rotem Vorzeichen handeln. (06.07.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Da am Montag die amerikanischen Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstages noch geschlossen waren, startete man in den USA erst gestern in die Handelswoche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Blicke man auf die letztendlichen Kursentwicklungen, scheine man die Feiertagslaune zumindest noch teilweise in die Handelswoche mitgenommen zu haben. Rückenwind sei von Berichten über eine mögliche Entspannung zwischen den USA und China durch Rücknahmen von Handelszöllen gekommen. Diese seien noch unter dem vorherigen Präsidenten Donald Trump verhängt worden und schienen zumindest bei den meisten US-Indices, für eine Prise Optimismus gesorgt zu haben.