Auch in den USA seien gestern neue Tiefststände erreicht worden. So sei beispielsweise der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Während positiv überraschende Wirtschaftsdaten normalerweise den Aktienmarkt beflügeln sollten, seien es genau diese gewesen, die erneut für Unmut gesorgt hätten. Sowohl Umfragen zum Konsumentenvertrauen als auch Zahlen zu verkauften Neubauten und Auftragseingängen bei langlebigen Gütern seien besser ausgefallen als erwartet, was erneut Spekulationen über eine schärfere Gangart bei zukünftigen Zinserhöhungen geweckt habe. So seien auch die Renditen der 10-jährigen Anleihen am gestrigen Handelstag erneut gestiegen. Einzig der sonst so zinssensitive Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es gewesen, der sich am Ende des Tages in der Gewinnzone befunden habe.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich tiefer präsentieren. Sowohl Japans TOPIX als auch die Börsen in Festland China und Hong Kong würden sich derzeit im roten Bereich bewegen. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa heute einen eher schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Auch am Rohstoffmarkt habe sich im Laufe des gestrigen Tages einiges geändert. Zunächst seien die Ölpreise wieder um 2,6% angestiegen, einhergehend mit den besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten und der Hoffnung auf einen Nachfrageanstieg. Die Nordseesorte Brent notiere momentan rund um die Marke von USD 85. Nicht nur Öl, sondern auch das Gas sei aus den oben bereits erwähnten Gründen teurer geworden. Der Goldpreis hingegen sei gestern gefallen und eine Feinunze koste aktuell rund USD 1.625. Der Bitcoin habe abermals nachgegeben und handele heute Morgen etwas unter USD 19.000.



Des Weiteren seien am gestrigen Tag die in der Ukraine abgehaltenen "Referenden" im Zusammenhang mit dem Anschluss an Russland zu Ende gegangen. Über die letzten fünf Tage sei in den ukrainischen Provinzen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja über einen Beitritt zu Russland abgestimmt worden. Die Wahlen hätten gestern mit einem eindeutigen Ergebnis, das für eine Annexion spreche, teilweise hätten 99,2% der Wähler dafür gestimmt. Die Abstimmungen selbst hätten unter strenger Aufsicht des russischen Militärs stattgefunden, wodurch die Möglichkeit einer freien Entscheidung und der Einhaltung des Wahlgeheimnisses nicht unbedingt gegeben gewesen sei. Auch deshalb würden die Ergebnisse außerhalb Russlands genauso wenig Anerkennung wie die Referenden im Allgemeinen finden. (28.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Wochenstart blieb auch am gestrigen Handelstag in Europa eine Erholung aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar hätten zu Beginn viele Frühindikatoren auf einen freundlicheren Handelstag hingedeutet, jedoch habe sich im Laufe des Tages wieder vermehrt Unsicherheit breitgemacht. Steigende Gaspreise aufgrund der Störungen bei den Pipelines Nord Stream 1 & 2 hätten die anfänglichen Gewinne wieder dahinschmelzen lassen. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seien sogar neue 52-Wochen-Tiefs erreicht worden.