- typische Rezessionen nicht so schwerwiegend verlaufen würden wie die jüngsten beiden (globale Finanzkrise, Covid-19)

- der maximale Wertverlust der Aktienmärkte vom Höchst- bis zum Tiefststand 2022 im Rahmen typischer Rezessionen gelegen habe (minus 26 bis minus 34 Prozent)

- sich der Fünfjahreszeitraum nach Beginn einer Rezession als guter Einstiegszeitpunkt für Aktien, insbesondere Value-Titel erwiesen habe

- Value-Werte eine der wenigen Anlageklassen mit positiven inflationsbereinigten Gewinnrenditen seien



"Rezessionen stellen in der Regel Ausnahmeperioden dar, die den langfristigen, konstanten Wachstumskurs der Weltwirtschaft nur kurz unterbrechen", sage Richard Pzena, Unternehmensgründer und Co-Chief Investment Officer von Pzena Investment Management. "Wegen der jüngsten Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie neigen Anleger dazu, die typischen negativen Auswirkungen einer Rezession stark zu überschätzen." Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA sei infolge des Corona-Crashs um 8,5 Prozent zurückgegangen. Extreme, untypische Rezessionen wie Covid-19, Zweiter Weltkrieg oder "Große Depression" ausgeklammert, sei das US-BIP in Rezessionszeiten aber nur um 2,7 Prozent gefallen.



Bemerkenswert sei nach den Pzena-Analysen, dass Value-Titel in drei der vergangenen sieben Rezessionen besser abgeschnitten hätten als der breite Markt. Und auch im jeweils darauffolgenden Fünf-Jahres-Zeitraum hätten sie eine deutliche Outperformance erzielt. Dazu hätten sich die Pzena-Strategen die Zeit von Ende 1973 bis Ende 1982 angesehen, die mit einem Krieg im Nahen Osten und dem OPEC-Embargo von einem ähnlichen geopolitischen und makroökonomischen Umfeld geprägt gewesen sei wie heute. Es sei zu zwei globalen Rezessionen bei einer durchschnittlichen jährlichen Inflation von 8,2 Prozent gekommen. Für Aktienanleger ein scheinbar wenig attraktives Umfeld. Dennoch habe das reale BIP um 3,1 Prozent pro Jahr zugelegt, globale Aktien hätten eine jährliche Rendite von 5,5 Prozent erzielt und Value-Werte mit durchschnittlich 12,5 Prozent rentiert. Unterbewertete Aktien hätten zu den wenigen Anlageklassen mit positiver Realrendite gezählt. Basis für die überdurchschnittliche Wertentwicklung hätten die damals historisch weiten Bewertungsabstände gebildet.



Aktuell sei nach Ansicht der Pzena-Experten das Umfeld für günstige Aktien ebenfalls weiter positiv, auch wenn die Bewertungsunterschiede in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen seien. Ihr Fazit: Ähnlich wie in der früheren Stagflationsphase von 1973 bis 1983 würden günstige globale Aktien auch jetzt als beste Chance auf positive reale Gewinnrenditen erscheinen. (24.02.2023/ac/a/m)







