"Die langweilige Wahrheit ist jedoch: Aktien mit hohen Dividendenzahlungen sind auch einfach nur Aktien. Wie jede Kategorie stehen sie mal auf der Sonnenseite, mal hinken sie dem breiten Markt hinterher. Bei der eigenen Portfoliokonstruktion ist es für Anleger deshalb wichtig, Dividendenaktien keine strukturellen Vorteile zuzuschreiben, über die sie langfristig gar nicht verfügen", so Thomas Grüner.



Im letztjährigen Bärenmarkt seien Dividendenaktien verstärkt in den Fokus gerückt, weil sie sich stabiler gehalten hätten als der breite Markt - seit dem Tiefpunkt der Märkte im letzten Oktober seien Dividendenaktien allerdings deutlich hinterhergehinkt! Thomas Grüner dazu: "Insgesamt liegen Dividendenaktien seit den Höchstständen im Januar 2022 immer noch leicht vorne, allerdings sind wir aufgrund der Sektor- und Stilzusammensetzung des dividendenstarken Aktienuniversums skeptisch, dass diese Kategorie zum großen Gewinner des laufenden Bullenmarkts wird."



Der Grund dafür sei, dass Dividendenaktien in der Regel in Value-orientierten Bereichen angesiedelt seien, zum Beispiel bei Versorgern, Finanztiteln, Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen. "Es ist unwahrscheinlich, dass sie in einem Bullenmarkt, in dem Wachstumswerte die Hauptlast tragen, an der Spitze stehen werden - was unserer Meinung nach in absehbarer Zukunft das wahrscheinlichste Szenario ist", so Thomas Grüner. Überwiegend lägen die Schwerpunkte zudem in Sektoren, die in Bullenmärkten traditionell hinterhergehinkt seien. "Die Anleger sind heute auf der Suche nach den Aktien, die in einer langsam wachsenden Weltwirtschaft am ehesten in der Lage sind, ihre Erträge zu steigern - echte Wachstumswerte. Hier gibt es viele Überschneidungen mit Technologiewerten, die 22,5 Prozent der Marktkapitalisierung des MSCI World Index ausmachen, aber nur 10,3 Prozent des MSCI World High Dividend Index", bilanziere Thomas Grüner.



Dividendenstarke Aktien hätten auch ein geringeres Engagement in wachstumsstarken Teilbereichen anderer Sektoren, beispielsweise innerhalb der zyklischen Konsumgüter. Eine zu starke Konzentration auf Dividendenwerte impliziere also, dass Sektorenentscheidungen getroffen würden, die eine ungewollte Diskrepanz zu den Werten erzeugt hätten, die im jungen Bullenmarkt tendenziell zu präferieren seien.



Anleger sollten Dividenden nicht als den wichtigsten Faktor betrachten, der für die Kaufentscheidung im Aktienbereich relevant sei. "Auf Portfolioebene ist es wichtig, auf die Gesamtrendite zu achten - Kursentwicklung plus Dividenden. Es kann durchaus Marktphasen geben, in denen es vorteilhaft ist, Schwerpunkte im dividendenstarken Value-Bereich zu setzen. Aktuell befinden wir uns jedoch wohl in einem jungen Bullenmarkt, in dem wahrscheinlich andere Prioritäten gefragt sind", fasse Thomas Grüner zusammen. (07.09.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Aktienmärkte hätten es in den Medien tendenziell schwer, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Wenn nicht gerade eine euphorische Stimmung herrsche, würden Aktien regelmäßig als riskant, gefährlich oder viel zu volatil beschrieben, ordnet Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, ein. Gemessen an dieser Grundeinstellung gäbe es allerdings eine Kategorie, die in den Medien noch relativ gut wegkomme: Dividendenaktien!"Die US-Ratingagentur S&P bezeichnet in ihren Index-Konstruktionen die größten Dividendenzahler als "Aristokraten", häufig werden in den Schlagzeilen Dividendenaktien als Alleskönner angepriesen. Im Bullenmarkt würden hohe Dividenden die Gesamtrendite befeuern, im Bärenmarkt spürbar den Schmerz lindern - dieser Wahrnehmung folgend sind einige Anleger auch tatsächlich bereit, über eine schlechte Kursentwicklung hinwegzusehen, wenn eine Aktie hohe Dividenden ausschüttet", erkläre Thomas Grüner.