Cool bleiben



"Für Anleger ist es aus unserer Sicht nicht ratsam, sich diesem stetigen Wechselspiel der Gefühle hinzugeben", sage Grüner. "Grundsätzlich macht es keinen Sinn, in Dekaden zu denken - die Länge der Bullen- und Bärenmärkte ist variabel. Vielleicht werden wir in sieben Jahren, wenn die 2020er Jahre zu Ende gehen, auf ein Jahrzehnt mit hohen Renditen zurückblicken, welches den Hype um die ‚Roaring Twenties‘ doch rechtfertigt." Aber der Weg dorthin werde nicht geradlinig verlaufen, wie das Jahr 2022 bereits bewiesen habe. Und wenn die Bilanz des Jahrzehnts am Ende relativ ausgeglichen ausfalle, sei dies wahrscheinlich das Ergebnis vieler Höhen und Tiefen auf dem Weg dorthin.





Der Marktzyklus zähle



Statt in Jahrzehnten zu denken, sei es wichtiger, den übergeordneten Marktzyklus zu beachten und eine rationale Standortbestimmung durchzuführen. Wohlwissend, dass es selbst in sehr guten langfristigen Zeiträumen gewisse Phasen mit beängstigenden Marktrückgängen zu überstehen gelte. Es komme also im Grunde auf eine vernünftige Erwartungshaltung an: "Aktienmärkte sind fähig, hohe langfristige Renditen anzubieten", sage Grüner. "Allerdings wird es gute und schlechte Jahre geben, diese werden sich zu wunderbaren, mittelmäßigen und manchmal sogar enttäuschenden Jahrzehnten zusammensetzen." Entscheidend sei, dass wahrscheinlich niemand diese im Voraus exakt erkennen werde. Zu Beginn der 2000er Jahre hätten viele Anleger einen "ewigen Boom" erwartet. Zehn Jahre später sei die Angst vor einem verlorenen Jahrzehnt dem längsten Bullenmarkt aller Zeiten vorausgegangen. Und für die 20er Jahre sei bereits die volle Bandbreite der möglichen Prognosen ausgereizt worden. Hilfreich sei dieses Gerede für Anleger nicht.



Fazit



"Langfristige Prognosen stellen keine belastbare Analyse dar, sie sind vielmehr eine Momentaufnahme der Anlegerstimmung", resümiere Grüner. "Diese wiederum wird von Ereignissen der jüngsten Vergangenheit beeinflusst und rückwärtsgerichtete Bestandsaufnahmen sagen bekanntlich nichts über zukünftige Chancen aus." (22.12.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Das Börsenjahr 2022 hielt einige schwierige Momente für Anleger bereit, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Regelmäßig sei die düstere Vorhersage laut geworden, dass den Aktienmärkten ein verlorenes Jahrzehnt bevorstehen könnte. Laut Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, sei diese Warnung nicht neu - sie sei ebenso in den Jahren 2009 und 2010 häufiger aufgetaucht, als die Schockwirkung der Weltwirtschaftskrise immer noch habe verarbeitet werden müssen. "Überblickt man die Historie der "Prognosen für das nächste Jahrzehnt", stellt man fest, dass diese Prognosen tendenziell ein Spiegelbild für die Marktstimmung der jeweiligen Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit sind - und deshalb stets mit Vorsicht zu genießen sind", so Grüner."Roaring Twenties" oder "verlorenes Jahrzehnt"?