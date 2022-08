Die damit einhergehende Angst vor stärker steigenden Zinsen drücke den DAX am Freitag wieder in den Bereich von 13.600 und damit unter die 100-Tage-Linie. Gleichzeitig rücke die seit Mitte Juli gültige Aufwärtstrendlinie in immer weitere Ferne. Die verlaufe zurzeit bei 13.850 Punkten.



Auf der Unterseite warte die nächste Unterstützung bei 13.500. Anschließend biete das Hoch vom 20. Juli bei 13.399 einen Support. Knapp darunter bei etwa 13.360 liege das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung zwischen dem 14. Juli und dem 16. August.



Inflations- und Zinsängste würden die Anleger nicht los. Entsprechend würden die Kurse weiter sehr volatil verlaufen. Solange aber die 13.500 nicht unterschritten werde, könnten sich die Börsianer relativ entspannt zurücklehnen. Kritisch werde es erst bei Bruch der 13.000-Punkte-Marke.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist erneut kein schöner Handelstag für deutsche Börsianer, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem starken Rücksetzer am Mittwoch und der leichten Erholung gestern stehe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Freitag wieder unter Abgabedruck. Vor allem der enorm starke Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland mache die Anleger nervös. Die Charttechnik tue ihr Übriges.