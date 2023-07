Der Krieg in der Ukraine und die drohende Krise um Taiwan hätten der US-Valuta Auf trieb gegeben. International operierende Investoren hätten auf Suche nach einem "sicheren Hafen" den USD bevorzugt, weil die USA immer noch eine militärische Vormachtstellung einnehmen würden. Was sei dieser "Militär-Bonus" wert und werde er im Falle einer Normalisierung der Weltwirtschaft wieder abgebaut? Dann könnte der Euro wieder auf 1,20 bis 1,25 pro USD steigen.



Die amerikanische internationale Investment Position, die Differenz zwischen amerikanischen Auslandsguthaben und Verpflichtungen, habe am Ende des 1. Quartals 2023 -USD 16,75 Billionen (Billion 1 = 1012) betragen. Den Guthaben von USD 32,74 Billionen stünden Verbindlichkeiten von USD 49,49 Billionen gegenüber. Die in diesen Zahlen sich zeigende Bevorzugung des USD von ausländischen Investoren habe nichts mit den volkswirtschaftlichen Daten der USA zu tun, sondern erkläre sich aus den geopolitischen Turbulenzen. Immerhin habe sich der Saldo von USD -18 auf -16 Billionen vermindert. Doch ein positives Signal für den USD sei das nicht.



Eine weitere Belastung für den USD resultiere aus der sehr hohen Neuverschuldung, die den öffentlichen Schuldenstand in den USA inzwischen auf USD 32 Billionen habe anschwellen lassen. Das sei die höchste Verschuldung in der ganzen Welt und habe nichts mit soliden Finanzverhältnissen in den USA zu tun.



Üblicherweise hätten politische Turbulenzen an den Börsen kurze Beine. Wenn dies auch diesmal zutreffe, dann müsse allmählich der Wegfall des Bonus für den USD beachtet werden. Doch solange der Krieg anhalte, bleibe der Bonus erhalten.



Gebe es denn Alternativen zu der US-Valuta, die nach wie vor die Leitwährung im Weltwährungssystem sei? Zwischen dem Goldpreis und dem Dollar bestehe eine inverse Korrelation. Die Zentralbanken würden alle einen großen Teil ihrer Währungsreserven in diesem Edelmetall halten. (10.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einen fundamentalen Vorsprung hat die US-Volkswirtschaft vor anderen marktwirtschaftlichen Regionen der Welt nicht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Teuerungsraten hätten überall ihren Gipfel überschritten. Das Wachstum lasse wieder nach. Und die Zinssätze dürften von geringen zeitlichen Differenzen abgesehen im nächsten Jahr wieder sinken. Sollten die USA in diesem Jahr ihre Leitzinsen doch noch einmal erhöhen, würden die anderen wichtigen Notenbanken höchstwahrscheinlich zeitnah folgen. Auch von der Zinshöhe hätten die USA keinen nennenswerten Vorteil gegenüber den anderen. Das unterstütze die Meinung, dass der US-Dollar von einem Militär-Bonus profitiere. Die geopolitischen Spannungen würden weiter anhalten und die Weltwirtschaft belasten.Die Wechselkurse an den Devisenmärkten würden nicht immer den volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten folgen. Ein aktuelles Beispiel gebe der USD/EUR. Trotz steigender Auslandsverschuldung der USA, trotz des riesigen US-Haushaltsdefizits und des Leistungsbilanzdefizits sei der Dollarkurs im letzten Jahr immer fester geworden. Erst in letzter Zeit habe sich der EUR wieder etwas erholt.