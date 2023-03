Im Gleichschritt zu Europa habe sich auch der US-Aktienmarkt gezeigt, wenn auch hier die Arbeitsmarktdaten eine größere Rolle gespielt hätten: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden sich für Februar weiterhin auf einem stabilen niedrigen Niveau befinden und hätten mit 190.000 Anträgen die 195.000 unterboten, welche von Analysten zuvor erwartet worden seien. Dieses Ergebnis habe bestätigt, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf den boomenden Arbeitsmarkt gezeigt habe. Obwohl auf der anderen Seite die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf das höchste Niveau seit November geklettert sei, sei bei gegebenen Sentiment eine Kaufdynamik entstanden - der am wenigsten zinssensitive Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit einem Plus von 1,1% am meisten davon profitieren können. Die restlichen US-Leitindices hätten ebenfalls über den Handelstag sukzessive an Zugewinnen verbuchen können und mit positiven Vorzeichen geschlossen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich im grünen Terrain präsentieren: Sowohl Japans Topix als auch die Indices aus Hongkong und Festland-China würden momentan Kursgewinne verbuchen.



Der Ölpreis habe sich der allgemeinen Stimmung der Aktienmärkte angeschlossen und um 0,4% auf knapp USD 85 dazugewinnen können - Anzeichen für einen starken wirtschaftlichen Aufschwung in China, dem wichtigsten Rohölimporteur, hätten für Rückenwind gesorgt. Gold habe sich gestern marginal vergünstigt, eine Unze notiere heute Morgen bei rund USD 1.840. Der Bitcoin habe ebenfalls Federn lassen müssen und koste aktuell rund USD 22.380.





Die Teuerung in der Eurozone habe sich im Februar mit 8,5% zwar seit der Spitze im November den vierten Monat in Folge merklich abgeschwächt, Analysten hätten im Vorfeld jedoch mit einer Inflationsrate von 8,2% gerechnet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet würden, sei zudem stärker als erwartet auf ein Rekordniveau von 5,6% gestiegen. Als erste Reaktion hätten der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sowie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) nach Veröffentlichung der Zahlenwerke zwischenzeitlich um ein halbes Prozent an Einbußen hinnehmen müssen. Die Tatsache, dass die zuvor veröffentlichten Inflationsdaten der größten europäischen Volkswirtschaften auf dieses Ergebnis bereits hingedeutet hätten, habe die europäischen Indices dann doch noch Tritt fassen lassen und zu einer Erholungsbewegung geführt. Gut verarbeitet worden seien dabei auch die weiterhin robusten europäischen Arbeitsmarktdaten. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sowie der EURO STOXX 50 hätten beide jeweils mit einem Plus von ca. einem halben Prozent geschlossen, der DAX habe sich im Gegensatz dazu weniger stark gezeigt. Stärkste Branche sei die der Nahrungsmittel und Getränke gewesen, der zuletzt gut gelaufene Bankensektor habe Abgaben verzeichnen müssen.