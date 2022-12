Auch in den USA hätten positive Makrodaten den Handelsverlauf gestützt, entgegen dem Trend vergangener Wochen. So habe der Konsumentenvertrauens-Index des Forschungsinstituts The Conference Board im Monatsvergleich einen deutlichen Anstieg von 100,2 auf 108,3 Zähler verzeichnet, während Marktteilnehmer hier eine, wenngleich marginale, Eintrübung auf 100,0 Punkte erwartet hätten. Bei dem Dreiergespann bestehend

aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich somit ein ähnlicher Handelsverlauf wie in Europa abgezeichnet, mit Zugewinnen von jeweils um die 1,5%. Auch die Sektoren - gemessen am S&P 500 - hätten sich wie in Europa geschlossen mit grünen Vorzeichen präsentiert.



Im Rohstoffbereich sei es mit dem Ölpreis spürbar aufwärts gegangen, nachdem die US-Rohöllagerbestände eine unerwartet starke Reduktion um rund 5,89 Mio Barrel aufgewiesen hätten. Laut einer Reuters-Umfrage hätten Analysten hier im Schnitt mit einem Minus von lediglich 1,66 Mio Barrel gerechnet. Praktisch unverändert hätten sich hingegen Gold und der Bitcoin präsentiert. Eine Feinunze des Edelmetalls werde aktuell für rund USD 1.815 gehandelt, während der bekannteste Vertreter der Krypto-"Währungen" noch immer unter der USD-17.000-Marke notiere.



Am heutigen Morgen würden Asiens Leitindices mehrheitlich höher gehandelt. Speziell der Hongkonger HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) profitiere von Meldungen, denen zufolge durch neue Bestimmungen des Regulators Händler auf dem chinesischen Festland Aktien ausländischer Unternehmen kaufen und verkaufen könnten, die primär in Hongkong notiert seien. (22.12.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Anleger ein paar Tage Zeit nahmen, um die falkenhaften Kommentare der EZB aus der Vorwoche zu verdauen, herrschte am gestrigen Handelstag an den europäischen Aktienmärkten wieder Kauflaune, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterstützend gewirkt habe hierbei eine leichte Aufhellung des vom Marktforscher GfK erhobenen Konsumklimaindikators für Deutschland, womit auch dieser nun zu einer Reihe an europäischen Umfragen zähle, welche jüngst gewisse Stabilisierungstendenzen aufgewiesen hätten - wie beispielsweise zuletzt der ifo-Index in Deutschland. Vor diesem Hintergrund seien der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+1,5%) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+1,8%) recht freundlich in das Handelsgeschehen gestartet und hätten ihre Gewinne sukzessive bis zur Schlussglocke ausgebaut. Gemessen am breiten Markt hätten alle Sektoren solide ins Plus notiert, wobei sich Immobilientitel mit +3% klar als Sieger des Tages entpuppt hätten.