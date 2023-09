Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den Einzelwerten sorgten überraschend viele Vorbestellungen für das jüngst vorgestellte iPhone 15 für Kaufinteresse bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Spezialglashersteller SCHOTT wolle seine Pharmasparte Ende September an die Börse bringen. Die Preisspanne liege zwischen EUR 24,50 und EUR 28,50 je Aktie, das Emissionsvolumen dürfte bei EUR 849 Mio. bis EUR 987 Mio. und die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund EUR 3,7 Mrd. bis EUR 4,3 Mrd. liegen. Als ersterHandelstag sei der 28. September geplant.Die vorgestellten Pläne des neuen Chefs der Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) seien bei den Anlegern nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen. Die Aktien der französischen Großbank hätten in Paris um rund 12% nachgegeben, nachdem der seit Mai amtierende Chef Slawomir Krupa seinen mit Spannung erwarteten Strategieplan vorgelegt habe. Krupa peile bis 2026 ein nicht sonderlich ambitioniertes jährliches Wachstum zwischen 0 und 2% an. (19.09.2023/ac/a/m)