ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (13.07.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Unsere Spekulation in ZJ 24/2023, dass Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) eine Entschädigung im Streit um den gekündigten Vertrag für ein Pkw-Mautsystem vom deutschen Staat bekommt, ging grundsätzlich auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Schiedsgericht habe entschieden, dass im Rahmen eines Vergleichsvorschlags eine Zahlung von 243 Mio. Euro an die Betreibergesellschaft autoTicket GmbH fällig werde, die zu gleichen Teilen den Partnern Kapsch TrafficCom und CTS EVENTIM zustehe. Jedoch werde die autoTicket GmbH Abwicklungs- und sonstige Kosten sowie bereits entstandene und künftige Aufwendungen, deren insgesamte Höhe aktuell noch nicht feststehe, selbst zu bestreiten haben, bevor es zu einer Verteilung kommen könne. Aus heutiger Sicht könne Kapsch TrafficCom mindestens rund 80 Mio. Euro erwarten. Daher gehe das Management für 2023/24 von einer "signifikanten Verbesserung" des operativen Ergebnisses aus.So positiv das auch klingen möge, für die Experten vom "ZertifikateJournal" sei die Entscheidung eine Enttäuschung. Schließlich sei vorab von bis zu 300 Mio. Euro allein für Kapsch TrafficCom die Rede gewesen. Die nun zur Zahlung anstehenden 80 Mio. Euro seien angesichts der desolaten bilanziellen Situation des österreichischen Unternehmens zwar ein Rettungsanker. Doch das Geld dürfte größtenteils zum Schuldenabbau verwendet werden. Zudem dürfte Kapsch TrafficCom trotz des Geldregens kaum um eine Kapitalerhöhung umhinkommen. Daher und mit der nun endgültigen Entscheidung des Schiedsgerichts sei die Spekulation aus Sicht der Experten vom "ZertifikateJournal" beendet. Anleger sollten sich von entsprechenden Positionen trennen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:10,65 EUR -0,93% (13.07.2023, 11:27)Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:10,70 EUR -1,38% (13.07.2023, 11:02)