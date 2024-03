(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;



Kapsch TrafficCom AG: iii, vi

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) weiterhin zu kaufen.In den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2023/24 habe Kapsch TrafficCom eine nuancierte Finanzlandschaft erlebt, die von strategischen Fortschritten und operativen Herausforderungen geprägt gewesen sei. Der Umsatz sei leicht rückläufig gewesen und um 4% auf 400 Mio. Euro gesunken, vor allem aufgrund von Kundengutschriften und Anpassungen der Projektmargen. Trotzdem habe das Unternehmen einen beachtlichen operativen Gewinn (EBIT) von 70 Mio. Euro erzielen können, ein bemerkenswerter Anstieg, der vor allem auf einen erheblichen Mittelzufluss aus einer Mautabrechnung in Deutschland zurückzuführen sei.Diese Periode sei für Kapsch TrafficCom von entscheidender Bedeutung gewesen, nicht nur im Hinblick auf die finanzielle Erholung, sondern auch auf die Stärkung der Marktposition durch erfolgreiche Projektabwicklungen und strategische Projektakquisitionen. Dieser operative Hintergrund in Verbindung mit den finanziellen Manövern, einschließlich des Vergleichs und der Kapitalrestrukturierung, unterstreiche eine robuste Reaktion auf die sich entwickelnde Marktdynamik und bilde eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Profitabilitätssteigerungen.Nach der Bewertung der Ergebnisse von Kapsch TrafficCom in Q1-Q3 GJ 2023/24 würden die Aktienanalysten von FMR Research bei ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,80 EUR bleiben. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 400 Mio. Euro würden das Wachstum von 6,7% und das EBIT von 70 Mio. Euro im Segment Traffic Management die Widerstandsfähigkeit und die strategische Umsetzung unterstreichen. Unter Berücksichtigung von Kosteneffizienzen und einer bedeutenden Einigung im Rechtsstreit werde die positive Einstellung der Aktienanalysten von FMR Research unter Berücksichtigung von Anpassungen des Nettoumlaufvermögens und der Anzahl der Aktien bekräftigt.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät die Aktie von Kapsch TrafficCom unverändert zu kaufen. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:8,32 EUR -1,65% (11.03.2024, 16:39)Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:8,56 EUR +0,94% (11.03.2024, 17:35)ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:AT000KAPSCH9WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:A0MUZUTicker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:BZ6Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:KTCGKurzprofil Kapsch TrafficCom AG:Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. (11.03.2024/ac/a/a)