Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person



(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;



(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen;



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



Kapsch TrafficCom AG: iii, vi

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) weiterhin zu kaufen.Basierend auf einer sich fortsetzenden, moderaten Erholung des für Kapsch relevanten Marktes habe der AE auf rund 480 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden können. Darin enthalten seien zwei Großaufträge im Volumen von jeweils (von den Aktienanalysten von FMR Research grob geschätzt) 100 Mio. Euro. Die Kunden könnten vereinbarungsgemäß nicht genannt werden. Die Aktienanalysten von FMR Research würden von einem verbesserten Margenprofil ausgehen. Etwa 50% des AE würden laut Kapsch in den nächsten beiden Jahren umsatzrelevant. Der Auftragsbestand habe damit eine erfreuliche Höhe von etwa 1,4 Mrd. Euro und entspreche rund 2,5x dem letztjährigen Umsatz.Im deutlich gestiegenen berichteten EBIT sei mit 72,0 Mio. Euro ein Sonderertrag aus dem Mautvergleich in Deutschland enthalten. Die Aktienanalysten von FMR Research hätten für H1/23/24 bereits den vollen Betrag von 99,0 Mio. mit EBIT-Wirkung erwartet, sodass ihre Schätzung deutlich höher gelegen habe.Operativ habe Kapsch somit einen EBIT-Rückgang auf 1,1 Mio. Euro hinnehmen müssen, verglichen mit der Schätzung der Aktienanalysten von FMR Research von 1,0 Mio. Euro. Etwa 20 Mio. Euro würden noch als nicht EBIT-relevante Dividendenzahlung im Finanzergebnis vereinnahmt.Kapsch habe die Finanzziele für 23/24e erneut bestätigt: U-wachstum im einstelligen Prozentbereich; signifikante Verbesserung beim EBIT. FMR-Werte je Aktie: Historisch adjustiert um die KE von November 2023. Das Kursziel der Aktienanalysten von FMR Research sinke wegen Anpassungen beim NWC und der höheren Aktienzahl von 18,60 auf 15,80 Euro.Im H1/23/24-Bericht seien deutlich mehr positive Nachrichten (starke Belebung im AE, Finanzschulden-Abbau, Kostendisziplin) zu finden als in den letzten Quartalsberichten. Unsere Sichtweise auf die Kapsch-Aktie bleibt unverändert positiv, so die Aktienanalysten von FMR Research.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt das Rating "kaufen" mit Kursziel 15,80 Euro je Kapsch TrafficCom-Aktie. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:9,14 EUR -0,65% (29.11.2023, 10:49)Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:9,22 EUR +0,22% (29.11.2023, 12:07)ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:AT000KAPSCH9WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:A0MUZUTicker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:BZ6Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:KTCGKurzprofil Kapsch TrafficCom AG:Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. (29.11.2023/ac/a/a)