Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

12,80 EUR -1,54% (22.02.2023, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

12,94 EUR +0,47% (21.02.2023, 22:01)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (22.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe im dritten Quartal auf der Umsatzseite positiv überraschen können, leide aber immer noch unter Lieferkettenproblemen und steigenden Kosten. Das Management sei im Quartalsvergleich trotzdem optimistischer geworden.Die Q3-Ergebnisse von Kapsch TrafficCom hätten einen deutlichen Zuwachs auf der Umsatzseite gebracht und beide Segmente hätten Anstiege gemeldet, die über den Analystenerwartungen gelegen hätten. Dies möge zwar auch Jahresendeffekten geschuldet sein, habe jedoch ausgereicht, um das Management positiver auf den Jahresumsatz zu stimmen. Auf der Kostenseite bestehe jedoch nach wie vor Druck. In Q3 sei auch der Gewinn aus dem Verkauf des spanischen ÖPNV-Geschäfts in Höhe von knapp EUR 6 Mio. enthalten gewesen (Schinwald habe EUR 5 Mio. berücksichtigt).Das Management habe den Turnaround bestätigt und die Umsatzprognose von "stabil" auf einen "leichten Anstieg" angehoben. Die Erwartung einer höheren Rentabilität sei unverändert geblieben und beinhalte den oben genannten Verkaufserlös. Die Lieferkettensituation sei nach wie vor angespannt und die Kosteninflation, insbesondere auf der Personalseite, weiterhin ein Thema für Kapsch TrafficCom.Schinwald begrüße die Umsatzüberraschung, sehe aber bisher keinen Grund, ihre EBIT-Prognose zu ändern. Außerdem sei der Konsens optimistischer gewesen als Schinwald und müsse möglicherweise die Prognosen überdenken. Insgesamt rechtfertige der Hoffnungsschimmer an der Umsatzfront in Kombination mit der Vergabe neuer Projekte an Kapsch TrafficCom die insgesamt positive Bilanz der Analystin.Unsere letzte Empfehlung für Kapsch TrafficCom lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 22.02.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.