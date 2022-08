Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (17.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe durchwachsene Zahlen zum ersten Quartal 2022/23 berichtet, die zwar steigende Umsätze gezeigt hätten, aber auch Margendruck. Steigende Personal- und Materialkosten könnten scheinbar nicht so leicht an öffentliche Auftraggeber weitergereicht werden.Kapsch TrafficCom habe im 1. Quartal 2022/23 leicht steigende Umsätze verzeichnet, wobei das Projektgeschäft rückläufig gewesen sei, die Betriebsumsätze und die Komponentenverkäufe jedoch im Jahresvergleich angestiegen seien. Der Anteil der Regionen Amerika und APAC sei gestiegen, was nicht nur auf auslaufende Betreiberverträge, sondern auch auf den starken USD zurückzuführen sei, während der Anteil der Region EMEA im Mautsegment von 56% auf 48% gefallen sei. Der starke USD habe jedoch auch die Personalkosten erhöht und die Inputpreise gestiegen seien, was sich insgesamt negativ auf die operativen Margen ausgewirkt habe. Dank erneut positiver Wechselkurseffekte habe sich das Finanzergebnis deutlich verbessert, sodass der Gewinn vor Steuern bei null gelegen habe und der Nettoverlust nur EUR 1,3 Mio. betragen habe, gegenüber einem Gewinn von EUR 3,2 Mio. im Jahr zuvor.Der operative Cashflow sei mit EUR -22 Mio. aufgrund des steigenden Umlaufvermögens tiefer im Minus gewesen als üblich, was auch die Eigenkapitalquote belastet habe, die Ende Juni bei nur 14% gelegen habe. Kapsch TrafficCom stehe weiterhin in Kontakt mit den Banken und CEO Kapsch habe ausdrücklich erklärt, dass er sich über die aktuelle Verschuldungssituation (Nettoverschuldung von 184 Mio. EUR) keine Sorgen mache. Das Unternehmen arbeite daran, das Neugeschäft zu steigern und die Personalkosten unter Kontrolle zu halten.Die Analysten sähen die Ergebnisse als gemischt, aber im Einklang mit dem jüngsten Nachrichtenfluss von Unternehmen, die öffentliche Auftraggeber hätten und damit die Preiserhöhungen der letzten Monate nicht einfach weitergeben könnten.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Kapsch TrafficCom lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 17.08.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.