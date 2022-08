Disclosure(s) Kapsch TrafficCom AG: iii, vi



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (18.08.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) unter die Lupe.Kapsch habe in Q1 mit +2,9% ein moderates Umsatzwachstum erzielt und liege damit etwa im Rahmen der Erwartungen. Das Maut-Segment habe mit 73,5% (Vj.: 70,7%) einen etwas höheren Umsatzanteil erreicht; entsprechend sei das profitablere Verkehrsmanagement auf 26,5% (Vj.: 29,3%) zurückgefallen.Beim EBIT habe ein deutlicher Rückgang in Richtung der Nulllinie hingenommen werden müssen, was aber erwartet worden sei. Der Grund seien überdurchschnittlich gestiegene Personalkosten, die durch Wechselkurseffekte und einer Anpassung in der Vergütungsstruktur hervorgerufen worden seien. Mit Blick auf das Gesamtjahr werde sich dieser Effekt nach Erachten des Analysten wieder "normalisieren".Im Gesamtjahr 22/23e solle weiterhin ein stabiles Umsatzniveau und eine deutlich verbesserte Profitabilität erreicht werden. So früh im Geschäftsjahr habe der Analyst auch nicht mit einer Anpassung gerechnet. Er gehe aber davon aus, dass die Erreichung des Profitabilitätsziels jetzt ambitionierter geworden sei. Statt eines bisher erwarteten leichten Umsatzrückgangs rechne er jetzt mit einem 2,0%-igen Anstieg auf 530 Mio. Euro. Seine EBIT-Schätzung für 22/23e habe er auf 12,4 Mio. Euro (bisher:15,0 Mio. Euro) zurückgenommen.Themen wie z.B. Konjunkturrisiken oder die Kriegsfolgen würden an den Kapitalmärkten weiterhin für Unsicherheit sorgen. Ein wieder steigendes Neugeschäft (über drei neue Großaufträge im Volumen von ca. 20 bis 25 Mio. Euro sei berichtet worden) und mehr Klarheit bezüglich einer Entschädigung aus dem PKW-Maut-Projekt könnten für mehr Kursfantasie sorgen.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hat sein Kursziel von 16,00 auf 15,70 Euro (-1,9%) gesenkt und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträge;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.