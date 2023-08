Disclosure Kapsch TrafficCom AG: iii, vi



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

9,94 EUR -3,02% (23.08.2023, 13:50)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

9,90 EUR -4,81% (23.08.2023, 15:00)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. (23.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG).In Q1/23/24 sei die operative Entwicklung durch Sondereinflüsse beeinträchtigt. Ohne Berücksichtigung einer umsatzmindernden Kundengutschrift über 6,0 Mio. Euro hätte sich ein Umsatzzuwachs von 5,8% ergeben, was die Dynamik des Neugeschäftes u.E. besser widerspiegeln würde.Auf das berichtete EBIT von -3,2 Mio. Euro hätten sich Sondereinflüsse mit einem Aufwandssaldo von 1,5 Mio. Euro belastend ausgewirkt. Korrigiert um diesen Effekt hätte sich ein EBIT von "nur" -1,7 Mio. Euro ergeben. Bezüglich des Finanzstatus habe der Free Cashflow auf -19,8 Mio. Euro (+2,2 Mio. Euro) verbessert werden können. Die Nettoverschuldung sei jedoch weiter gestiegen, die EK-Quote weiter gesunken. Beide Kennzahlen würden sich aber im Rahmen der Vereinbarungen der finanziellen Restrukturierung bewegen. Fortschritte würden sich abzeichnen.Die Anfang Juli im Zusammenhang mit dem Schiedsspruch zum PKW-Mautstreit in Deutschland angehobene Prognose (EBIT) sei jetzt bestätigt worden. Für uns nachvollziehbar werde ein mittleres, einstelliges Umsatzwachstum und ein signifikanter EBIT-Anstieg erwartet. Der Analyst habe nur geringfügige Veränderungen in seiner Prognose 23/24e vorgenommen. In seinem DCF-Modell hätten sich positive und negative Effekte neutralisiert und er bestätige sein Kursziel von 18,60 Euro.Die Sichtweise des Analysten auf die Kapsch-Aktie bleibe unverändert positiv. Die PKW-Maut-Entschädigungszahlung werde zur Schuldenreduzierung eingesetzt. Das Neugeschäft habe weiterhin Belebungstendenzen. Die Nachlaufkosten für US-Projekte könnten 24/25e auslaufen.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt die "kaufen"-Empfehlung für die Aktie. (Analyse vom 23.08.2023)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.