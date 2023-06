(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

11,00 EUR +3,77% (01.06.2023, 14:54)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

10,90 EUR +3,32% (01.06.2023, 15:43)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (01.06.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) weiterhin zu kaufen.Prolongation bestehender Finanzierungen: (Ad hoc-Mitteilung vom 31.05.2023; erste Einschätzung): Kapsch TrafficCom habe sich mit den wichtigsten Fremdkapitalgebern auf eine rund zweijährige Verlängerung bestehender Finanzierungen bzw. auf eine neue Finanzierung (z.B. für Akquisitionen, Projektfinanzierungen, Betriebsmittelkredite) bis zum 25.05.2025 verständigt. Die Restrukturierung sei nach Einschätzung des Analysten notwendig geworden, weil es unter anderem Schwierigkeiten bei der Rückzahlung einer Tranche über 23,0 Mio. Euro eines Schuldscheindarlehens mit Fälligkeit zum 16.06.2023 gegeben habe. Zum Stand Ende März 2023e schätze Becker die kurz- und langfristigen Finanz-VB bei etwa 180,0 bis 200,0 Mio. Euro. Auch die KAPSCH-Group Beteiligungs-GmbH als größter Aktionär stelle ein weiteres Darlehen über 5,0 Mio. Euro zur Verfügung.Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital geplant: Als weiteren Baustein plane das Unternehmen die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus dem vorhandenen genehmigten Kapital; dabei werde der maximale Rahmen von 10% bzw. 1,3 Mio. neuer Aktien offenbar voll ausgeschöpft werden. Daran werde sich die Kapsch-Group beteiligen. Die finalen Bedingungen würden noch bekannt gegeben.Die von Becker erwartete Reduzierung der Finanzverschuldung verschiebe sich nun etwa um zwei Jahre in die Zukunft und der Zinsaufwand werde durch die Anpassung der Finanzierungskonditionen ansteigen. Sein Kursziel reduziere sich mit dieser ersten Einschätzung von 15,20 Euro auf 13,90 Euro je Aktie (-8,6%). Weitere Details erwarte Becker im Rahmen der Bilanzpressekonferenz.Becker habe die finanzielle Restrukturierung in dieser Form nicht erwartet. Der gestrige, deutliche Kursrückgang um über 9% bei sehr hohen Umsätzen in der Aktie, zeige auch die Überraschung anderer Marktteilnehmer. Becker halte den Kursrückgang für übertrieben, rechne aber auch nicht mit einer schnellen Erholung. Positiv stimme Becker u.a. die langsam einsetzende Belebung des Neugeschäftes, sowie die weiterhin im Raum stehende Entschädigungszahlung aus dem PKW-Maut-Projekt in Deutschland.Winfried Becker, Analyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie. (Analyse vom 01.06.2023)