Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (16.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe zum 1. Halbjahr 2022/23 leicht steigende Umsätze, aber auch höhere Kosten gezeigt. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei trotzdem bestätigt worden. Das Betriebsergebnis solle steigen, auch dank eines Verkaufserlöses.Kapsch TrafficCom habe in Q2 22/23 ein im Jahresvergleich leicht besseres Ergebnis verzeichnet, das bei den Umsatzerlösen den RBI-Schätzungen entsprochen habe und beim Betriebsergebnis geringfügig über den Erwartungen gelegen habe. Beim Betriebsergebnis (EBIT) seien die Markterwartungen allerdings deutlicher übertroffen worden. Die Rentabilität sei leicht angestiegen, was die Analysten auf das positive Netto-USD-Exposure zurückführen würden, da die Wechselkursgewinne allein den Anstieg der Personalkosten fast ausgeglichen hätten.Im Vergleich zum Vorquartal habe das Maut-Segment das Umsatzwachstum etwas beschleunigt und das Verkehrsmanagement habe den Rückgang gegenüber dem Vorquartal verlangsamt. Beide Segmente seien von der Kosteninflation betroffen gewesen, wobei das Segment Verkehrsmanagement stärker unter dem USD-bedingten Anstieg der Personalkosten zu leiden gehabt habe. Gleichzeitig hätten sich die Restrukturierungsmaßnahmen des letzten Jahres bezahlt gemacht.Das Management habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt und gehe von einer stabilen Umsatzerwartung (EUR 519,8 Mio. in 2021/22) und weiteren Verbesserungen bei der Rentabilität aus (EBIT von EUR 13,1 Mio. in 2021/22). Die gestiegene Zuversicht im Vergleich zur Q1-Berichterstattung sei auch dem Verkauf des spanischen Geschäftsbereichs zu verdanken. Die Analysten würden die Ergebnisse als neutral einschätzen.Unsere letzte Empfehlung für Kapsch TrafficCom lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 16.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.