Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (17.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe im ersten Quartal 23/24 nahezu unveränderte Umsätze und eine Verschlechterung des Ergebnisses verzeichnet, wobei einige Einmaleffekte eine Rolle gespielt hätten. Würde man eine Gutschrift von EUR 6 Mio. zu den Mautumsätzen hinzuzählen, hätte sich das Ergebnis um 6% verbessert und den Konsens erfüllt und wäre sogar nahe an die Analystin-Prognose herangekommen. Das Betriebsergebnis sei auch durch einmalige Aufwendungen von netto EUR 1,5 Mio. belastet worden. Der Bereich Maut sei bereinigt in den roten Zahlen geblieben, Verkehrsmanagement sei aber sogar besser als gedacht gelaufen. Unter dem Strich habe Kapsch TrafficCom von höheren Steuergutschriften profitiert, aber unter kreditvolumen- und zinsbedingten Steigerungen der Zinsaufwendungen gelitten.Das Management habe den Ausblick auf einen einstelligen Umsatzanstieg für das GJ 23/24 und eine "deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses und der Finanzkennzahlen" bestätigt. Letzteres sei vor allem den Zahlungen nach der Einigung im Mautstreit mit der Bundesrepublik Deutschland zu verdanken. Diese werde sich im zweiten Quartal 23/24 sowohl in der Gewinn- und Verlustrechnung als auch in der Bilanz positiv niederschlagen. Darüber hinaus erwarte die Geschäftsführung, dass in diesem Jahr große Projektausschreibungen vergeben würden, was die Skaleneffekte in Zukunft massiv verbessern würde.Wir haben eine "halten"-Empfehlung für die Aktie vom Kapsch TrafficCom, so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie: